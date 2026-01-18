Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

How To Control Diabetes : मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी औषधांसोबतच योग्य आहार आणि नैसर्गिक उपाय महत्त्वाचे ठरतात. स्वयंपाकघरातील हा साधा मसाला योग्य प्रमाणात घेतल्यास रक्तातील साखर संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Updated On: Jan 18, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • डायबिटीज हा आजार दिवसेंदिवस वाढत असून भारतातही याचे रुग्ण दुपटीने वाढले आहेत.
  • मधुमेहाला नियंत्रणात ठेवायचे असेल तर आहारात दालचिनीचा समावेश खूप फायद्याचा ठरेल.
  • दालचिनीमध्ये अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असल्याने पचन सुधारते आणि मधुमेहाशी संबंधित धोके कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
मधुमेह हा एक गंभीर आजार आहे ज्यात रक्तातील साखर लक्षणीयरित्या वाढली जाते. हा कधीही ठीक न होणारा आजार ज्यामुळे याचा धोका आयुष्यभर राहतो. अशा परिस्थितीत शरीरात योग्य प्रमाणात इन्सुलिन तयार होत नाही ज्यामुळे रक्तातील ग्लुकोजची पातळी वाढते. यामुळे वारंवार लघवी, जास्त तहान, थकवा, वजन कमी होणे, जखमा लवकर न भरणे अशा समस्यांना सामना करावा लागू शकतो. मधुमेह रुग्णांसाठी आपली रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवणे फार गरजेचे असते. यासाठी अनेक औषध आणि उपचार बाजारात उपलब्ध आहेत. पण आज आम्ही तुम्हाला एक सोपा असा घरगुती उपाय सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने घरच्या घरी कोणतेही पैसे खर्च न करता तुम्ही तुमच्या डायबिटीजला नियंत्रणात ठेवू शकता.

नैसर्गिक उपाय हे कोणत्याही आजाराला बरे करण्यास अधिक प्रभावी ठरतात. यात कोणत्याही रासायनिक घटकांचा वापर नसल्याचे शरीरात याचे वाईट परिणाम दिसून येत नाही. रोजच्या स्वयंपाकघरात वापरले जाणारे बहुतेक मसाले हे फक्त चव वाढवण्याचे काम करत नाही तर अनेक आजरांनाही मात करण्यास आपली मदत करतात आणि यातीलच एक म्हणजे दालचिनी! हा एक असा मसाला आहे जो दररोज आहारात घेतल्यास मधुमेहासह सर्वात गंभीर आजारांवरही उपचार होऊ शकतात. जगभरात दरवर्षी मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना या समस्येला नियंत्रणात कारण्यासाठी दालचिनीचे सेवन अत्यंत फायद्याचे ठरेल.

आयुर्वेदिक डॉक्टर कपिल त्यागी यांनी मधुमेहाच्या रुग्णांना दालचिनीचा आपल्या शरीराला कसा फायदा होतो हे स्पष्ट करतात. पचनक्रिया मजबूत करण्यासाठी, अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी आणि कफ संतुलित करण्यासाठी दालचिनीचा वापर केला जाऊ शकतो. दररोज फक्त एका दालचिनीच्या तुकड्याने तुमच्या चयापचयला चालना मिळू शकते. दालचिनी इन्सुलिन रिसेप्टर सेन्सिटिव्हिटी वाढवू शकते, ग्लुकोज शोषण सुधारू शकते. शिवाय, ते मजबूत अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी समर्थन प्रदान करते, ज्यामुळे इन्सुलिन प्रतिरोधनाशी संबंधित मार्ग कमी होतात.

कधी करावे दालचिनीचे सेवन?

तुम्ही दिवसभरात कोणत्याही वेळी दालचिनी घेऊ शकता, परंतु सकाळी ते खाणे चांगले काम करते. तथापि, जास्त प्रमाणात दालचिनीचे सेवन करू नये. याचे कमी प्रमाणात सेवन शरीराला अनेक फायदे मिळवून देईल.

कसे सेवन करायचे?

  • दररोज अर्धा चमचा दालचिनी पावडर चयापचय सहाय्यासाठी पुरेशी आहे.
  • सर्वोत्तम परिणामांसाठी, तुम्ही दालचिनी चहा बनवून रोज सकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे सेवन करू शकता.
  • जेवणानंतर दालचिनीचा एक छोटा तुकडा चावा जेणेकरून पचन आणि साखर नियंत्रणात मदत होईल.
  • तुम्ही दालचिनी पावडर सॅलड आणि फळांवर देखील शिंपडू शकता.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Published On: Jan 18, 2026 | 08:15 PM

