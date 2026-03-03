Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

शहरालगत असलेल्या आदिला नदीला नाला समजून रेखांकन करा असा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या निर्णया विरोधात पर्यावरण आणि निसर्गप्रेमी आता चांगले आक्रमक झाले आहेत. तसेच ऐतिहासिक नोंद असलेल्या आदिला नदीचा नाला कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, वेळप्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
