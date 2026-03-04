Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

मुंबई-गोवा महामार्गावर कुडाळ नजीकच्या वेताळ बांबर्डे पुलावर सकाळी ६.४५ च्या सुमारास कारचा अपघात झाला असून यामध्ये दोघांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. यामध्ये कारचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:29 PM

 

मुंबई-गोवा महामार्गावर कुडाळ नजीकच्या वेताळ बांबर्डे पुलावर सकाळी ६.४५ च्या सुमारास कारचा अपघात झाला असून यामध्ये दोघांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. यामध्ये कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर आज धुके पडले असून चालकाला रस्त्याचा अंदाज न असल्याने हा अपघात घडला असावा. मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जाणारी (एम एच ४८ ए के ०५०८) ही मर्सिडीज कार वेताळ बांबर्डे येथील अरुंद पुलावर आली असता येथील संरक्षक कठडे सोडून मार्गाच्या बाजूला असलेल्या १० फुट दरीत जाऊन आदळली. स्थानिक ग्रामस्थांनी तातडीने कारमधील दोघांना बाहेर काढले.

 

Web Title: Sindhudurg mercedes car falls into 10 foot gorge on vetal bambarde bridge

Published On: Mar 04, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

