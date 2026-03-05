पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले; काय आहे सध्याची परिस्थिती?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आगामी राजकीय गणिते लक्षात घेऊन रणनीती आखायचे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीतून त्यांचा मुत्सद्दीपणा दिसून यायचा. त्यांनी निवड केलेल्या बहुतांशी पदाधिकाऱ्यांनी पुढे चमकदार कामगिरी केली

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:02 AM
पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राष्ट्रवादीत रस्सीखेच; तरुण की अनुभवी, कोणाला मिळणार संधी?

पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राष्ट्रवादीत रस्सीखेच; तरुण की अनुभवी, कोणाला मिळणार संधी? (संग्रहित फोटो)

पुणे / संदीप पाटील : राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यानंतर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद यांसारख्याही निवडणुका झाल्या. त्यातच आता पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुले झाले आहे. यामुळे राष्ट्रवादी अजित पवार गटात मोठी रस्सीखेच निर्माण झाली आहे. मिनी मंत्रालयाच्या चाव्या अनुभवी की तरुण सदस्याकडे द्यायच्या यावर पक्षात खल सुरू आहे. सत्तावाटपाचे सूत्र ठरविताना अनुभवी व तरुण चेहऱ्यांचा मेळ घातला जाऊ शकतो. इच्छुक सदस्यांनी वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावली आहे. मात्र, ऐनवेळी अजित पवार यांच्या धक्कातंत्राचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महापालिका निवडणुका झाल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले. उमेदवार निवडीपासून विजयाची रणनीती ठरविण्यापर्यंत महत्त्वाचे टप्पे अजित पवार यांनी लिलया पेलले. मात्र, अखेरच्या टप्प्यात निवडणुकीवर दुखाचे सावट राहिले. राष्ट्रवादीने प्रचार न करताही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. हा अजित पवार यांचाच करिष्मा होता. जनतेने राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल देत एकप्रकारे अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आगामी राजकीय गणिते लक्षात घेऊन रणनीती आखायचे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीतून त्यांचा मुत्सद्दीपणा दिसून यायचा. त्यांनी निवड केलेल्या बहुतांशी पदाधिकाऱ्यांनी पुढे चमकदार कामगिरी केली आहे.

अनुभवी सदस्यांसह मातब्बर नेत्यांच्या वारसदारांचा प्रवेश

जिल्हा परिषद सभागृहात अनुभवी सदस्यांसह मातब्बर नेत्यांच्या वारसदारांनी प्रवेश केला आहे. अध्यक्षपदासाठी पक्षात रस्सीखेच निर्माण झाली आहे. सत्तावाटपाचे सूत्र ठरविताना अनुभवी व तरुण चेहऱ्यांचा मेळ घातला जाऊ शकतो. इच्छुक सदस्यांनी वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावली आहे. मात्र, ऐनवेळी अजित पवार यांच्या धक्कातंत्राचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनेकजण अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत

दौंड तालुक्यातून अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी वरिचवळ जगदाळे, आंबेगाव तालुक्यातून माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे पुतणे प्रदीप वळसे पाटील, शिरूर तालुक्यातून माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी व पंचायत समितीच्या माजी सभापती सुजाता पवार, मुळशी तालुक्यातून शांताराम इंगवले, भोर तालुक्यातून माजी आमदार काशिनाथ खुटवड यांचे पुत्र विक्रम खुटवड, बारामतीतून पंचायत समिती माजी सभापती करण खलाटे यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो.

अजित पवारांची होती जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड

स्वर्गीय पवार यांनी आपल्या कुशल संघटन कौशल्यातून जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड निर्माण केली. त्यांच्या पश्चात पदाधिकारी निवड करताना पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे कसब पणाला लागणार आहे. त्या अजित पवार यांच्या रणनीतीचा अवलंब करणार का? हे पहावे लागेल.

Published On: Mar 05, 2026 | 08:02 AM

