Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • India Will Strengthen Its Air Defense System Russia Will Help

US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान एस-४०० प्रणालींनी उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे पाकिस्तानी लढाऊ विमाने, हवाई इशारा देणारी विमाने आणि इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर विमाने ऑपरेट करू शकली नाहीत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:27 AM
भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता 'हा' देश मदत करणार

भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता 'हा' देश मदत करणार

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या विध्वंसात भारत आपली हवाई संरक्षण प्रणाली आणखी मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारत रशियाकडून ५ नवीन एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. संरक्षण अधिग्रहण मंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता रशियाशी करार दिली आहे.

संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने भारतीय हवाई दलाचा प्रस्ताव स्वीकारला. आवश्यकतेच्या मंजुरीसाठी तो संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडे सादर केला जाईल. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अनेक पाकिस्तानी
विमानांना यशस्वीरित्या रोखले आणि पाडले. भारताकडे सध्या तीन एस-400
भारताकडे सध्या तीन एस-४०० प्रणाली आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस आणखी दोन प्रणाली जोडल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.

हेदेखील वाचा : US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…

‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान एस-४०० प्रणालींनी उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे पाकिस्तानी लढाऊ विमाने, हवाई इशारा देणारी विमाने आणि इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर विमाने ऑपरेट करू शकली नाहीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १० मे २०२५ रोजी सकाळी, भारताच्या ब्रह्मोस हल्ल्यात रावळपिंडीतील चकलाला एअरबेसवरील पाकिस्तानी हवाई दलाच्या (पीएएफ) नॉर्दर्न कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्कचा नाश झाला. पाकिस्तानने ताबडतोब शांततेचे आवाहन केले.

वार्ता समितीची स्थापन

डीएसीच्या मंजुरीनंतरच नवीन खरेदीची किंमत निश्चित करण्यासाठी एक खर्च वार्ता समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतरच हा विषय अर्थ मंत्रालयामार्फत सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे जाईल, जी अंतिम मंजुरी देईल. एस-४०० खरेदीच्या प्रक्रियेवर वाटाघाटी होणे बाकी असताना, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व पाच एस-४०० प्रणाली थेट खरेदी केल्या जातील. देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केली जाईल.

हेदेखील वाचा : US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

Web Title: India will strengthen its air defense system russia will help

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 08:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…
1

US-Israel Iran War : युद्धाच्या संकटात भारताला मोठा दिलासा; तेलाची चिंता तूर्त मिटणार, रशिया देणार मदतीचा हात…

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…
2

US Iran War: श्रीलंका किनारपट्टीवर खळबळ! रडारवर आलेले इराणी जहाज पाणबुडी हल्ल्यात उद्ध्वस्त; ८० जणांचा मृत्यू तर…

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश
3

US Iran War : इराणशी युद्धात अमेरिका संपणार? अवघ्या १० दिवसांचाच शस्त्रसाठा शिल्लक; होणार महाभयंकर विनाश

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?
4

US Iran War : इराणला मोठा दणका! भारताच्या दारात विनाशकारी वॉरशिप ‘नेस्तनाबूत’; अमेरिकेने केला गेम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

Mar 05, 2026 | 08:27 AM
पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले; काय आहे सध्याची परिस्थिती?

पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले; काय आहे सध्याची परिस्थिती?

Mar 05, 2026 | 08:02 AM
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

Mar 05, 2026 | 08:00 AM
Navpancham Yog: नवपंचम राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना मिळेल नोकरी-व्यवसायात अपेक्षित यश

Navpancham Yog: नवपंचम राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना मिळेल नोकरी-व्यवसायात अपेक्षित यश

Mar 05, 2026 | 07:05 AM
कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

Mar 05, 2026 | 06:15 AM
अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

Mar 05, 2026 | 05:30 AM
स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

स्टार प्लसने ‘अ‍ॅडव्होकेट अंजली अवस्थी’ चा नवा टीझर आणला प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Mar 05, 2026 | 04:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM