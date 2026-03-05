US-Israel Iran War : भारत हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करणार; आता ‘हा’ देश मदत करणार

नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या विध्वंसात भारत आपली हवाई संरक्षण प्रणाली आणखी मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारत रशियाकडून ५ नवीन एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याची तयारी करत आहे. संरक्षण अधिग्रहण मंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता रशियाशी करार दिली आहे.
संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाने भारतीय हवाई दलाचा प्रस्ताव स्वीकारला. आवश्यकतेच्या मंजुरीसाठी तो संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडे सादर केला जाईल. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अनेक पाकिस्तानी
विमानांना यशस्वीरित्या रोखले आणि पाडले. भारताकडे सध्या तीन एस-400
भारताकडे सध्या तीन एस-४०० प्रणाली आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस आणखी दोन प्रणाली जोडल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान एस-४०० प्रणालींनी उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यामुळे पाकिस्तानी लढाऊ विमाने, हवाई इशारा देणारी विमाने आणि इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर विमाने ऑपरेट करू शकली नाहीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १० मे २०२५ रोजी सकाळी, भारताच्या ब्रह्मोस हल्ल्यात रावळपिंडीतील चकलाला एअरबेसवरील पाकिस्तानी हवाई दलाच्या (पीएएफ) नॉर्दर्न कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्कचा नाश झाला. पाकिस्तानने ताबडतोब शांततेचे आवाहन केले.
वार्ता समितीची स्थापन
डीएसीच्या मंजुरीनंतरच नवीन खरेदीची किंमत निश्चित करण्यासाठी एक खर्च वार्ता समिती स्थापन केली जाईल. त्यानंतरच हा विषय अर्थ मंत्रालयामार्फत सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडे जाईल, जी अंतिम मंजुरी देईल. एस-४०० खरेदीच्या प्रक्रियेवर वाटाघाटी होणे बाकी असताना, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व पाच एस-४०० प्रणाली थेट खरेदी केल्या जातील. देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून केली जाईल.
