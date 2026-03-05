पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता न करता कामानिमित्त बाहेर जाऊ नये. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा इत्यादी पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी नाश्त्यासाठी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मिक्स भाज्यांपासून कुरकुरीत पॉप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे पॉप्स तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यात किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा वेगवेगळ्या पौष्टिक भाज्या खाण्यास नकार देतात. पण भाज्या खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. त्यामुळे आहारात कोणत्या ना कोणत्या भाजीचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया मिक्स भाज्यांचे कुरकुरीत पॉप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
