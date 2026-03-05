Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

लहान मुलांना भाज्या खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही भाज्यांपासून कुरकुरीत पॉप्स बनवू शकता. हा पदार्थ घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा अतिशय उत्तम आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. त्यामुळे सकाळचा नाश्ता न करता कामानिमित्त बाहेर जाऊ नये. नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा इत्यादी पदार्थ खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी नाश्त्यासाठी विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मिक्स भाज्यांपासून कुरकुरीत पॉप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे पॉप्स तुम्ही लहान मुलांच्या डब्यात किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा बनवू शकता. लहान मुलांसह मोठेसुद्धा वेगवेगळ्या पौष्टिक भाज्या खाण्यास नकार देतात. पण भाज्या खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. त्यामुळे आहारात कोणत्या ना कोणत्या भाजीचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया मिक्स भाज्यांचे कुरकुरीत पॉप्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : उपमा उरलाय तर फेकायचा कशाला? यापासून घरी बनवा कुरकुरीत ‘कटलेट’

साहित्य:

  • शिजवलेला बटाटा
  • गाजर
  • शिमला मिरची
  • मटार
  • बीन्स
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • चाट मसाला
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • कॉर्नफ्लोअर
  • ब्रेडचा चुरा
  • तेल
पाहताच क्षणी तोंडाला सुटेल पाणी! युपी स्टाइलने बनवा ‘पानीवाले फुलके’, नोट करून घ्या आंबट तिखट चवीची भन्नाट रेसिपी

कृती:

  • मिक्स भाज्यांचे पॉप्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये शिजवलेला बटाटा घेऊन हाताने मॅश करा. त्यानंतर बारीक चिरून घेतलेल्या भाज्या टाकून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात आले-लसूण पेस्ट, बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, चाट मसाला, धणे जिरं पावडर घालून हाताने व्यवस्थित मिक्स करा.
  • भाज्यांच्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करून ठेवा. वाटीमध्ये कॉर्नफ्लोअर घेऊन त्यात थोडस पाणी घालून घट्टसर पेस्ट बनवा.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये भाज्यांचे गोळे घोळवून नंतर ब्रेडच्या चुऱ्यात व्यवस्थित घोळवून घ्या आणि कढईमधील गरम तेलात सोडा.
    दोन्ही बाजूने पॉप्स व्यवस्थित तळून झाल्यानंतर काढून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मिक्स भाज्यांचे पॉप्स.

Published On: Mar 05, 2026 | 08:00 AM

पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी मिक्स भाज्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत भाज्यांचे पॉप्स, घरातील प्रत्येकाला नक्कीच आवडेल पदार्थ

