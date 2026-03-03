Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

परभणी जिल्हा परिषदेवर भाजपचे सर्वाधिक 24 जागा निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होणार आहे तर परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये महायुती करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसांमध्ये हे स्पष्ट होणार आहे परभणी जिल्ह्यातील नऊ पैकी पाच पंचायत समितीवर भाजपाचा सभापती होईल तर परभणी पंचायत समितीमध्ये महायुती केली जाणार आहे भाजपला बाजूला ठेवून जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष करण्यासाठी काही लोक हालचाली करत आहेत मात्र त्यांना दिवसा सपन पडत आहे काहीही झाले तरी भाजपचा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार आहे अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे यांनी दिली आहे.
