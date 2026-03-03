Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Parbhani Formula For A Grand Alliance In Parbhani Bjps Moves For The Post Of Zilla Parishad President Gain Momentum

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

परभणी जिल्हा परिषदेवर भाजपचे सर्वाधिक 24 जागा निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होणार आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 07:07 PM

Follow Us:

परभणी जिल्हा परिषदेवर भाजपचे सर्वाधिक 24 जागा निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होणार आहे तर परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये महायुती करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसांमध्ये हे स्पष्ट होणार आहे परभणी जिल्ह्यातील नऊ पैकी पाच पंचायत समितीवर भाजपाचा सभापती होईल तर परभणी पंचायत समितीमध्ये महायुती केली जाणार आहे भाजपला बाजूला ठेवून जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष करण्यासाठी काही लोक हालचाली करत आहेत मात्र त्यांना दिवसा सपन पडत आहे काहीही झाले तरी भाजपचा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार आहे अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे यांनी दिली आहे.

Follow Us:

परभणी जिल्हा परिषदेवर भाजपचे सर्वाधिक 24 जागा निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होणार आहे तर परभणी जिल्हा परिषदेमध्ये महायुती करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर झाला आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू असून येत्या दोन दिवसांमध्ये हे स्पष्ट होणार आहे परभणी जिल्ह्यातील नऊ पैकी पाच पंचायत समितीवर भाजपाचा सभापती होईल तर परभणी पंचायत समितीमध्ये महायुती केली जाणार आहे भाजपला बाजूला ठेवून जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष करण्यासाठी काही लोक हालचाली करत आहेत मात्र त्यांना दिवसा सपन पडत आहे काहीही झाले तरी भाजपचा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होणार आहे अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे यांनी दिली आहे.

Web Title: Parbhani formula for a grand alliance in parbhani bjps moves for the post of zilla parishad president gain momentum

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी
1

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ
2

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड
3

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Kolhapur News : जिल्ह्यात बिबट्यांचा सुळसुळाट; नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
4

Kolhapur News : जिल्ह्यात बिबट्यांचा सुळसुळाट; नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
रिकाम्या पोटी प्याल दारू तर गमवाल जीव, का आहे धोकादायक? Liver स्पेशालिस्टने सांगितले कारण, दुर्लक्ष घेईल बळी

रिकाम्या पोटी प्याल दारू तर गमवाल जीव, का आहे धोकादायक? Liver स्पेशालिस्टने सांगितले कारण, दुर्लक्ष घेईल बळी

Mar 03, 2026 | 06:57 PM
Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्र्यांची अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी पायपीट, विशेष विमानांची केली व्यवस्था

Eknath Shinde : उपमुख्यमंत्र्यांची अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी पायपीट, विशेष विमानांची केली व्यवस्था

Mar 03, 2026 | 06:45 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
होळीच्या रंगांपासून आपल्या कारला सुरक्षित ठेवा; ‘या’ 5 सोप्या टिप्स वाचवतील तुमचे हजारो रुपये!

होळीच्या रंगांपासून आपल्या कारला सुरक्षित ठेवा; ‘या’ 5 सोप्या टिप्स वाचवतील तुमचे हजारो रुपये!

Mar 03, 2026 | 06:35 PM
RCB चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! चिन्नास्वामी स्टेडियमवर क्रिकेटचे पुनरागमन; IPL 2026 मध्ये रंगणार ‘इतके’ सामने

RCB चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! चिन्नास्वामी स्टेडियमवर क्रिकेटचे पुनरागमन; IPL 2026 मध्ये रंगणार ‘इतके’ सामने

Mar 03, 2026 | 06:27 PM
BTech in Engineering Physis की अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक? करिअरला चालना देण्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य?

BTech in Engineering Physis की अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक? करिअरला चालना देण्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य?

Mar 03, 2026 | 06:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM