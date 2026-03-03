Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी फुलांची उधळण करत आगळीवेगळी होळी साजरी केली. जालन्यात मागील अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली जाते. पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि फुलांची उधळण तसेच गुलालाचा टीका लावून होळी साजरी करावी असा संदेश खोतकर यांनी दिला.
