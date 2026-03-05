Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

जर तुम्हाला एक उत्तम सेडान कार हवी असेल आणि तुमचे बजेट 10 लाख रुपये असेल तर मग आज आपण 4 बेस्ट पर्यायांबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • 10 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या सेडान कार
  • उत्तम मायलेजसह मिळेल आरामदायी प्रवासाचा अनुभव
  • जाणून घ्या या कारची संपूर्ण यादी
भारतात ग्राहकांच्या मागणी आणि आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या सेगमेंटमधील कार उपलब्ध आहेत. यामध्ये SUV, हॅचबॅक आणि सेडान कारचा समावेश आहे. अनेक जण जरी एसयूव्ही कारला जास्त प्रतिसाद देत असले तरी देखील जेव्हा विषय कम्फर्ट आणि मायलेजचा येतो तेव्हा आपसूकच ग्राहक Sedan Car कडे आपला मोर्चा वळवतात.

सेडान कारमध्ये चार ते पाच जणांसाठी बसण्याची जागा मिळते, तसेच पाय आणि डोक्यासाठी भरपूर जागा मिळते. चला आज आपण 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीतील सर्वात परवडणारे सेडान पर्याय जाणून घेऊयात.

ह्युंदाई ऑरा (Hyundai Aura)

ह्युंदाईची ही सेडान कार भारतात खूप लोकप्रिय आहे. परवडणारी असण्यासोबतच, ही कार प्रीमियम फीचर्ससह देखील येते. ही सेडान 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिनद्वारे चालते. मायलेजच्या बाबतीत, कंपनी 20-21 लिटर पेट्रोल आणि 28 किमी/किलो सीएनजीचा मायलेज असल्याचा दावा करते.

Citroen Basalt Vs Kia Syros: फीचर्स, इंजिन आणि किमतीत कोणती कार सर्वात पुढे? जाणून घ्या बेस्ट डील

मारुती सुझुकी डिझायर (Maruti Suzuki Dzire)

डिझायर या सेडानची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 6.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते. भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय सेडान कारपैकी ही एक मानली जाते. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे शहरात आणि हायवेवर चालवताना चांगली कामगिरी देते. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ही कार AMT व्हर्जनमध्ये सुमारे 24.12 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच CNG व्हर्जनमध्ये सुमारे 33.73 किमी प्रति किग्रॅपर्यंत मायलेज मिळू शकते.

होंडा अमेझ (Honda Amaze)

या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 7.50 लाख रुपये आहे. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे ड्रायव्हिंगदरम्यान स्मूथ आणि पावरफुल अनुभव देते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या कारमध्ये 6 एअरबॅग्सची सुविधा देण्यात आली आहे. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ARAI प्रमाणे ही कार सुमारे 18.65 ते 18.46 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच CNG व्हर्जनमध्ये सुमारे 25 ते 28 किमी प्रति किग्रॅपर्यंत मायलेज मिळू शकते.

Black vs White Car: उन्हात कोणत्या रंगाची कार तव्यासारखी तापते? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या

टाटा टिगोर (Tata Tigor)

या सेडानची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 5.48 लाख रुपये आहे, त्यामुळे कमी बजेटमध्ये ही कार चांगला पर्याय ठरते. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे चांगली कामगिरी देते. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ही कार पेट्रोलमध्ये सुमारे 19 ते 20 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच ऑटोमॅटिक CNG व्हेरिएंटमध्ये सुमारे 28.06 किमी प्रति किग्रॅ मायलेज मिळू शकते.

Web Title: Best sedan cars under 10 lakh rupees offers comfort and mileage

Published On: Mar 05, 2026 | 06:15 AM

