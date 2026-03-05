कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

सेडान कारमध्ये चार ते पाच जणांसाठी बसण्याची जागा मिळते, तसेच पाय आणि डोक्यासाठी भरपूर जागा मिळते. चला आज आपण 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीतील सर्वात परवडणारे सेडान पर्याय जाणून घेऊयात.
ह्युंदाईची ही सेडान कार भारतात खूप लोकप्रिय आहे. परवडणारी असण्यासोबतच, ही कार प्रीमियम फीचर्ससह देखील येते. ही सेडान 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिनद्वारे चालते. मायलेजच्या बाबतीत, कंपनी 20-21 लिटर पेट्रोल आणि 28 किमी/किलो सीएनजीचा मायलेज असल्याचा दावा करते.
डिझायर या सेडानची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 6.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते. भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय सेडान कारपैकी ही एक मानली जाते. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे शहरात आणि हायवेवर चालवताना चांगली कामगिरी देते. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ही कार AMT व्हर्जनमध्ये सुमारे 24.12 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच CNG व्हर्जनमध्ये सुमारे 33.73 किमी प्रति किग्रॅपर्यंत मायलेज मिळू शकते.
या कारची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 7.50 लाख रुपये आहे. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे ड्रायव्हिंगदरम्यान स्मूथ आणि पावरफुल अनुभव देते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या कारमध्ये 6 एअरबॅग्सची सुविधा देण्यात आली आहे. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ARAI प्रमाणे ही कार सुमारे 18.65 ते 18.46 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच CNG व्हर्जनमध्ये सुमारे 25 ते 28 किमी प्रति किग्रॅपर्यंत मायलेज मिळू शकते.
या सेडानची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 5.48 लाख रुपये आहे, त्यामुळे कमी बजेटमध्ये ही कार चांगला पर्याय ठरते. यात 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे चांगली कामगिरी देते. मायलेजबाबत बोलायचे झाल्यास, ही कार पेट्रोलमध्ये सुमारे 19 ते 20 किमी प्रति लिटर मायलेज देते. तसेच ऑटोमॅटिक CNG व्हेरिएंटमध्ये सुमारे 28.06 किमी प्रति किग्रॅ मायलेज मिळू शकते.