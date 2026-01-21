Safest cities for women: महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती; पुणे शहर कितव्या क्रमांकावर?

Safest cities for women: भारतातील महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरांबाबत एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात महिला सुरक्षा, करिअर वाढ आणि राहणीमान स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कोणती शहरे आघाडीवर आहेत हे उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्ली आणि मुंबई सारखी प्रमुख शहरे यावेळी अव्वल स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरली, तर दक्षिण भारतातील शहरांनी या यादीत स्थान मिळवले आहे. दिल्ली आणि मुंबई वगळता कोणती भारतीय शहरे महिला सुरक्षेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत आणि संपूर्ण यादीत कोणती शहरे समाविष्ट आहेत.
वर्कप्लेस कल्चर कन्सल्टिंग फर्म अवतार ग्रुपच्या भारतातील महिलांसाठी टॉप सिटीज रिपोर्टच्या चौथ्या आवृत्तीनुसार, बेंगळुरू महिलांसाठी देशातील सर्वात सुरक्षित आणि सर्वात अनुकूल शहर म्हणून उदयास आले आहे. बेंगळुरूला शहर समावेश गुण ५३.२९ मिळाले. येथील महिला केवळ सुरक्षित वाटत नाहीत तर चांगल्या करिअर संधी आणि काम-जीवन संतुलनाचा आनंद घेतात.
TCWI च्या यादीत चेन्नई दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अहवालानुसार, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, वाहतूक, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या सामाजिक निकषांवर चेन्नईने चांगली कामगिरी केली. शिवाय, महिलांच्या आर्थिक सहभाग आणि सुरक्षित वातावरणामुळे हे शहर सातत्याने वरच्या क्रमांकावर आहे.
अहवालात पुणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर हैदराबाद चौथ्या क्रमांकावर आहे. दोन्ही शहरांनी महिलांसाठी गृहनिर्माण, रोजगार, सहभाग आणि उद्योग समर्थनावर भर दिला आहे. विशेषतः हैदराबादने महिलांसाठी चांगले नोकऱ्या आणि कामाच्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व नोंदवले आहे.
महिलांसाठी कामकाजाच्या दृष्टीने सर्वोत्तम शहरांच्या यादीत मुंबईचा समावेश टॉप ५ मध्ये झाला असून, शहराला पाचवा क्रमांक मिळाला आहे. अहवालानुसार, मुंबईत रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध असल्या तरी उच्च राहणीमान खर्च आणि पायाभूत सुविधांची मर्यादा महिलांसाठी आव्हान ठरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील दिल्ली, नोएडा आणि गुरुग्राम ही शहरे मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या देणारी असली, तरी सुरक्षितता, परवडणारी क्षमता आणि वाहतूक सुविधांच्या बाबतीत ही शहरे मागे असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यस्थळ संस्कृतीविषयक सल्लागार कंपनी अवतार ग्रुप च्या अहवालानुसार, एनसीआरमधून फक्त गुरुग्रामचा टॉप १० शहरांमध्ये समावेश झाला असून, शहराला सहावा क्रमांक मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गुरुग्रामने तीन स्थानांची झेप घेतली आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेच्या निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी करत कोलकाताने सातवा क्रमांक पटकावला आहे.तर अहमदाबादला आठवा क्रमांक मिळाला असून, येथे कौशल्य विकास आणि महिलांसाठी औद्योगिक समर्थन व्यवस्था मजबूत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
याचबरोबर कोइम्बतूर शहर १० व्या स्थानावर आहे. येथे स्ट्रीटलाइट ऑडिटसारख्या उपक्रमांमुळे रात्री उशिरा काम करणे आणि प्रवास करणे महिलांसाठी अधिक सुरक्षित झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालात १२५ भारतीय शहरांचा समावेश आहे आणि रँकिंग शहर समावेशन स्कोअरवर आधारित आहे. अहवालासाठी शहर समावेशन स्कोअर दोन भागांमध्ये विभागला गेला आहे: सामाजिक समावेशन स्कोअर, जो सुरक्षितता, राहणीमान सुलभता, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण यासारख्या पॅरामीटर्सचा विचार करतो. औद्योगिक समावेशन स्कोअर महिलांसाठी नोकऱ्या, महिला-अनुकूल कंपन्या आणि करिअर सपोर्ट पाहतो.