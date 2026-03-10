Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Bhiwandi Asha Workers Protest Against Doctors Strong Protests At Panchayat Samiti

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

आशा स्वयंसेविका संघटनेचे भगवान दवणे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने केली.

Updated On: Mar 10, 2026 | 10:58 PM

भिवंडी तालुक्यातील कोनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रज्ञा हुमणे यांनी आशा स्वयंसेविकांना दिल्या जाणाऱ्या मानसिक त्रासाविरोधात सर्व आशा वर्कर महिलांनी पंचायत समिती भिवंडी येथे महाराष्ट्र राज्य गतप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघटनेचे भगवान दवणे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने केली.

Published On: Mar 10, 2026 | 10:58 PM

