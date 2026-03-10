Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

भिवंडी तालुक्यातील कोनगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रज्ञा हुमणे यांनी आशा स्वयंसेविकांना दिल्या जाणाऱ्या मानसिक त्रासाविरोधात सर्व आशा वर्कर महिलांनी पंचायत समिती भिवंडी येथे महाराष्ट्र राज्य गतप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघटनेचे भगवान दवणे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने केली.
