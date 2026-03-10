Job Alert! वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनेक संधी; हजारो पदे रिक्त, आजच करा अर्ज

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी सध्या विविध संस्थांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वैद्यकीय, बँकिंग, संरक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रात अनेक पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पात्र उमेदवारांनी दिलेल्या मुदतीत अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा. सर्वप्रथम कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC), फरीदाबाद येथे प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आणि इतर पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण ६२ पदे भरण्यात येणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी ११ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे एमडी, एमएस तसेच संबंधित क्षेत्रातील इतर आवश्यक पात्रता असणे अपेक्षित आहे. अधिकृत संकेतस्थळ esic.gov.in वर जाऊन अर्ज करता येणार आहे.
तसेच संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मार्फत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात (CAPF) असिस्टंट कमांडंट पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीद्वारे एकूण ३४९ पदे भरली जाणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी १२ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना अधिकृत संकेतस्थळ upsconline.nic.in वरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्येही विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरती अंतर्गत सहायक उपाध्यक्ष (Assistant Vice President) आणि इतर पदांसाठी एकूण ११६ जागा उपलब्ध आहेत. इच्छुक उमेदवारांना १५ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे बीई, बीटेक, बीएससी तसेच संबंधित क्षेत्रातील इतर आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असणे अपेक्षित आहे. अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी sbi.co.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
याशिवाय भारतीय सैन्यदलात अग्निवीर पदांसाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीद्वारे सुमारे २५,००० पदे भरण्यात येणार आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ एप्रिल २०२६ आहे. उमेदवारांचे वय १७ ते २१ वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे. इच्छुक उमेदवारांना अधिकृत भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
सरकारी आणि संरक्षण क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही एक चांगली संधी मानली जाते. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. योग्य तयारी आणि वेळेत अर्ज केल्यास उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेत यश मिळवण्याची संधी वाढू शकते.