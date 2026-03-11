Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Eat These Fruits Regularly To Flush Out Toxins From The Intestines Clean Bowel Movements Without Straining In The Morning

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ फळे, सकाळी जोर न लावता पोट होईल स्वच्छ

शरीरात वाढलेल्या बद्धकोष्ठतेचा परिणाम संपूर्ण पचनक्रियेवर लगेच दिसून येतो. यामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी आतड्यांमधील तशीच साचून राहते. आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ही फळे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 05:30 AM
आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा 'ही' फळे, सकाळी जोर न लावता पोट होईल स्वच्छ

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा 'ही' फळे, सकाळी जोर न लावता पोट होईल स्वच्छ

Follow Us:
Follow Us:

आतडे स्वच्छ करण्यासाठी उपाय?
बद्धकोष्ठतेची कारणे?
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी घरगुती उपाय?

सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ न झाल्यास संपूर्ण दिवस कंटाळवाणा आणि चिडचिडा जातो. शरीरात साचून राहिलेल्या घाणीमुळे आरोग्य बिघडून जाते. बऱ्याचदा सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होण्यासाठी खूप जास्त जोर लावावा लागतो. पण तरीसुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही. आतड्यांमध्ये जमा झालेल्या घाणीमुळे ऍसिडिटी, गॅस, अपचन आणि पोटाचे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. तसेच आतड्यांमध्ये चिकटलेल्या घाणीमुळे पोटाच्या डाव्या बाजूला काहीवेळा वेदना होतात. बद्धकोष्ठता झाल्यानंतर काहीवेळा मूळव्याध सुद्धा होतो. त्यामुळे शौचातुन रक्त पडणे किंवा मूळव्याध होऊन शरीराच्या आतील भागाला सूज येण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला आतड्यांमध्ये चिकटलेला विषारी मल बाहेर काढून टाकण्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

‘अ‍ॅक्टरेक’च्या प्रोटॉन थेरपीचा कर्करुग्णांना दिलासा! आतापर्यंत एकूण ९०० रुग्णांवर उपचार, ४०० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश

किवी:

किवी हे फळ किमतीने अतिशय महाग आहे. पण बद्धकोष्ठतेवर अतिशय रामबाण मानले जाते. यामध्ये असलेले ॲक्टिनिडिन नावाचे एक नैसर्गिक एन्झाइम आढळून येते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते. शरीराची पचनक्रिया वेगाने करण्यासाठी किवीचे सेवन करावे. कीवीमध्ये विरघळणारे फायबर मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामध्ये असलेल्या फायबरमुळे आतड्यांमधील मल मऊ होऊन सहज बाहेर पडून जातो. ज्यामुळे पोट स्वच्छ होण्यास मदत होते. जुनाट बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळवण्यासाठी किवी खावी.

पेरू:

आंबटगोड चवीचा पेरू विटामिनचा महत्वपूर्ण स्रोत मानला जातो. हे फळ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक पेरू खाल्ल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहील आणि आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाते. यामध्ये असलेले फायबर आतड्यांमधील मल सहज बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करते. पेरू खाताना त्यातील बिया अजिबात फेकून देऊ नका. बिया खाल्ल्यामुळे शरीराला महत्वपूर्ण फायदे होतात. नियमित एक पेरू खाल्ल्यास पोट स्वच्छ होईल.

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

पपई:

आठवड्यातून दोनदा सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर वेळी पपईचे सेवन करावे. पपई खाल्ल्यामुळे अन्नातील प्रथिनांचे पचन सुधारण्यास मदत होते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. पपईमध्ये असलेले पेपेन नावाचे पाचक एन्झाइम आणि फायबर आतड्यांमधील घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी मदत करतात. यासोबतच दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे आणि फळांचे सेवन करावे. अन्न पदार्थ सहज पचन होण्यासाठी भरपूर पाण्याचे सेवन करावे. पाणी प्यायल्यामुळे आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अस्वस्थ आतड्याची लक्षणे कोणती?

    Ans: सतत पोट फुगणे, गॅस किंवा बद्धकोष्ठता.

  • Que: आतड्याचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काय खावे?

    Ans: फळे, भाज्या, कडधान्ये आणि संपूर्ण धान्य.

  • Que: आतड्याचे आरोग्य खराब होण्याची कारणे काय?

    Ans: अतिप्रमाणात साखर, कमी फायबर असलेला आहार, मानसिक ताण, अपुरी झोप आणि अँटीबायोटिक्सचा अतिवापर यामुळे आतड्याचे आरोग्य खराब होऊ शकते.

Web Title: Eat these fruits regularly to flush out toxins from the intestines clean bowel movements without straining in the morning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, झपाट्याने वाढेल वजन
1

रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, झपाट्याने वाढेल वजन

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय
2

लघवी दीर्घकाळ थांबवून ठेवल्यामुळे किडनी-मूत्राशयावर होतो गंभीर परिणाम! इन्फेक्शन रोखण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

वारंवार घसा कोरडा पडतो? आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, वेळीच लक्षणे ओळखून करा उपचार
3

वारंवार घसा कोरडा पडतो? आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, वेळीच लक्षणे ओळखून करा उपचार

रमजान दरम्यान शरीरात वाढू शकते हायड्रेशनची समस्या! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी दिलेली सविस्तर माहिती
4

रमजान दरम्यान शरीरात वाढू शकते हायड्रेशनची समस्या! जाणून घ्या युरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी दिलेली सविस्तर माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ फळे, सकाळी जोर न लावता पोट होईल स्वच्छ

आतड्यांमध्ये कुजलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी नियमित खा ‘ही’ फळे, सकाळी जोर न लावता पोट होईल स्वच्छ

Mar 11, 2026 | 05:30 AM
Job Alert! वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनेक संधी; हजारो पदे रिक्त, आजच करा अर्ज

Job Alert! वेगवेगळ्या क्षेत्रात अनेक संधी; हजारो पदे रिक्त, आजच करा अर्ज

Mar 11, 2026 | 04:15 AM
चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

Mar 11, 2026 | 02:35 AM
कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

Mar 11, 2026 | 01:15 AM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

Mar 10, 2026 | 10:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM