Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Jee Advance Exam Started At 17 May 2026 In All India Career Marathi News

चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र ११ ते १७ मे २०२६ या कालावधीत अधिकृत संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येणार आहे. परीक्षा एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र सत्रांमध्ये होणार आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:35 AM
चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

जेईई अॅडव्हान्स परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

जेईई अॅडव्हान्स २०२६’चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था रुरकीने दिली माहिती
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ६ एप्रिलपासून सुरू होणार

पुणे: देशातील सर्वोच्च अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा ‘जेईई अॅडव्हान्स २०२६’चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था रुरकीकडून ही माहिती देण्यात आली. या परीक्षेसाठीची ऑनलाइन (Career News) अर्ज प्रक्रिया ६ एप्रिलपासून सुरू होणार असून, परीक्षा १७ मे २०२६ रोजी देशभरातील विविध केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे.

अभियांत्रिकी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘जेईई अॅडव्हान्स’ ही अत्यंत महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा मानली जाते. ‘जेईई मेन्स’नंतरची ही पुढील आणि निर्णायक पायरी असून, या परीक्षेत यश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशातील अग्रगण्य भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये (आयआयटी) प्रवेश मिळण्याची संधी उपलब्ध होते.

परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र ११ ते १७ मे २०२६ या कालावधीत अधिकृत संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येणार आहे. परीक्षा एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र सत्रांमध्ये होणार आहे. पहिला पेपर सकाळी ९ ते दुपारी १२ या वेळेत होईल, तर दुसरा पेपर दुपारी २.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत घेण्यात येणार आहे. दोन्ही पेपर देणे सर्व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांनी पूर्ण दिवसासाठी तयारी करूनच परीक्षेला उपस्थित राहावे लागणार आहे.

‘गुढीपाडवा, प्रवेश वाढवा’ अभियान! जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम

पात्रतेच्या निकषांनुसार ‘जेईई मेन्स २०२६’च्या पेपर-१ मध्ये पहिल्या दोन लाख ५० हजारांमध्ये स्थान मिळवणारे विद्यार्थीच ‘जेईई अॅडव्हान्स’ परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. हा नियम सर्व श्रेणींतील विद्यार्थ्यांना लागू आहे. विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा जास्तीत जास्त दोन वेळा देता येते आणि त्या संधी सलग दोन वर्षांच्या कालावधीतच वापराव्या लागतात.

परदेशात शिक्षण घ्यायचे आहे?

आजच्या काळात नोकरी मिळवणे जितके कठीण झाले आहे, तितकेच योग्य शिक्षण आणि कौशल्य मिळवणेही महत्त्वाचे झाले आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक तरुणाची अशी इच्छा असते की त्याला चांगल्या पगाराची आणि सुरक्षित भवितव्य देणारी नोकरी मिळावी. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आता परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत. परदेशातील काही अभ्यासक्रम असे आहेत ज्यामुळे जागतिक स्तरावर करिअरच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतात.

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

हेल्थकेअर क्षेत्र हे नेहमीच स्थिर आणि सुरक्षित मानले जाते. महामारी असो किंवा आर्थिक संकट, डॉक्टर, नर्स आणि इतर वैद्यकीय तज्ज्ञांची गरज कधीच कमी होत नाही. त्यामुळे मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मसी किंवा हेल्थ मॅनेजमेंट यासारखे कोर्स परदेशात करून चांगले करिअर घडवता येते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना समाजसेवेची संधी मिळते आणि त्याचबरोबर आर्थिक स्थैर्यही मिळते.

Web Title: Jee advance exam started at 17 may 2026 in all india career marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार
1

मुलांची स्मरणक्षमता कशी वाढवावी? पालकांसाठी उपयुक्त स्टडी टिप्स, पाल्य होईल आणखीन हुशार

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा
2

नोकरी सांभाळून केला अभ्यास अन् सृष्टी झाली IAS! आईचा संघर्ष पाहून मिळाली प्रेरणा

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल
3

दुसऱ्याचे यश तुमच्या बरबादीचे कारण? Hero बनण्यासाठी वाचाल आणि तेच तुमच्यासाठी Villain ठरेल

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ
4

AI पासून घाबरण्याची गरज नाही! ‘या’ क्षेत्रात करताय काम तर आहात तुम्ही सेफ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

चला, मुलांनो लागो तयारीला! JEE Advance परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार सुरूवात

Mar 11, 2026 | 02:35 AM
कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

Mar 11, 2026 | 01:15 AM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

Mar 10, 2026 | 10:16 PM
झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

झी सिने अवॉर्ड मध्ये अंशुल गर्ग यांच्या पहिल्या चित्रपटाची मोठी कामगिरी; मिलाप जावेरी यांना २५ वर्षांत मिळाला पहिला अवॉर्ड

Mar 10, 2026 | 10:10 PM
Iran Israel युद्धामुळे विद्यार्थी, नोकरदार उपाशी राहणार? गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल, मेस अन्….; नुकसान किती?

Iran Israel युद्धामुळे विद्यार्थी, नोकरदार उपाशी राहणार? गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल, मेस अन्….; नुकसान किती?

Mar 10, 2026 | 09:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM
Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mumbai : सायली सुर्वे धर्मांतर प्रकरण, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे काय?

Mar 10, 2026 | 03:11 PM
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM