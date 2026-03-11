कलन हसन यांनी लगावली डोनाल्ड ट्रम्पला शाब्दिक चपराक; राष्ट्राभिमान नेहमीच सर्वोतोपरी

राष्ट्रीय अभिमान सर्वोपरि आहे, कारण समाज व्यक्तीपेक्षा मोठा आहे आणि राष्ट्र समाजापेक्षा मोठे आहे. चित्रपट अभिनेते आणि तामिळनाडू एमएनएम पक्षाचे नेते कमल हासन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक खुले पत्र लिहून हा राष्ट्रीय अभिमान व्यक्त केला आहे. या प्रकारच्या जागरूकतेसाठी कमल हासन कौतुकास पात्र आहेत.
त्यांनी ट्रम्प यांच्या रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी भारताला दिल्याच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ट्रम्पच्या अहंकारामुळे संतप्त झालेल्या कमल हासन यांनी त्यांच्या अकाउंटवरून लिहिले की, आम्ही, भारतातील लोक, एका स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत जे स्वतःचे निर्णय घेतात आणि आम्ही इतर कोणत्याही देशाचे आदेश घेत नाही.
कृपया तुम्ही तुमचे काम करा. तुमच्या देशासाठी आणि त्याच्या लोकांसाठी आम्ही शांती आणि समृद्धीची कामना करतो. कमल हासन यांनी आपल्या महान राष्ट्राचा अभिमान असलेल्या लाखो भारतीयांच्या भावनांना धाडसाने आवाज दिला आहे. असे विधान पंतप्रधान मोदींनी करायला हवे होते, परंतु कदाचित राजनैतिक कारणांमुळे मोदी कधीही ट्रम्पच्या हास्यास्पद आणि दाव्यांचे खंडन करत नाहीत.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी बेझंट यांनी असाही दावा केला की अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. परवानगी, सूट आणि सवलती यासारख्या अटी आक्षेपार्ह आहेत. भारताला परवानगी देणारी अमेरिका कोण आहे? भारताने कोणाकडून तेल खरेदी करावे हे कोण ठरवते? ट्रम्प आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या विधानांवरून असे दिसते की अमेरिका देणगीदार आहे आणि भारत मूक भिकारी आहे.
मोदी सरकार अशा विधानांना विरोध करत नाही कारण परराष्ट्र आणि आर्थिक संबंध काळजीपूर्वक हाताळले पाहिजेत. रशिया आणि चीनसारखे देशही उघडपणे अमेरिकेचा विरोध करत नाहीत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असंख्य वेळा दावा केला आहे की त्यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले. असे असूनही, आमचे नेते ट्रम्पला खोटे म्हणत नाहीत. दोन्ही देशांच्या लष्करी ऑपरेशन्सच्या महासंचालकांमधील (डीजीएमओ) चर्चेनंतर ऑपरेशन सिंदूर पुढे ढकलण्यात आले असे निश्चितच म्हटले जाते. सरकारला ट्रम्पच्या बढाईखोर स्वभावाची जाणीव आहे. जर त्यांना खोटे आणि चुकीचे म्हटले गेले तर ते शुल्क आणखी वाढवतील आणि द्वेष बाळगतील. म्हणून, सरकार आणि त्यांचे नेते ट्रम्प यांच्या वक्तृत्वाला आव्हान देण्याऐवजी संयम बाळगतात.
स्वतःला जगातील प्रमुख मानणारे ट्रम्प हे दाखवू इच्छितात की प्रत्येकजण त्यांच्या इच्छेचे पालन करतो. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे त्यांच्या स्वभावात नाही. कमल हासन यांनी पत्र लिहून त्यांना धडा शिकवला आहे.
लेख – चंद्रशेखर द्विवेदी
