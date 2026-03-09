Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Jalna Navnath Waghmare Supports Laxman Hakes Baramati Movement

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

बारामती येथील मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयाला सध्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 07:50 PM

बारामती येथील मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयाला सध्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात आले आहे. मात्र हे नाव बदलून स्वर्गीय अजित पवार यांचे नाव देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. या नामांतराला तीव्र विरोध करत लक्ष्मण हाके यांनी आंदोलन घोषित केले आहे. ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 07:50 PM

