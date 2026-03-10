Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Kolhapur Gas Shortage Citizens Crowd In Front Of Gas Agency To Buy Cylinders

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

कोल्हापुरात घरगुती गॅस सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केलीये.राजारामपुरी इथल्या गॅस एजन्सी कार्यालयासमोर ग्राहकांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या आहेत.

Mar 10, 2026 | 07:37 PM

कोल्हापुरात घरगुती गॅस सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केलीये.राजारामपुरी इथल्या गॅस एजन्सी कार्यालयासमोर ग्राहकांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या आहेत. इराण – इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असून व्यावसायिक सिलेंडरवरही बंधन आणण्यात आलंय..तर घरगुती गॅस सिलेंडरच्या बुकिंगचा कालावधी 21 दिवसावरुन 25 दिवस करण्यात आलायं.त्यामुळे कमतरता भासू नये यासाठी गॅस सिलेंडर खरेदीसाठी ग्राहकांनी गर्दी केल्याचं समोर आलायं

Kolhapur gas shortage citizens crowd in front of gas agency to buy cylinders

Mar 10, 2026 | 07:37 PM

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
