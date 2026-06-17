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गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

गर्भाशयात झालेले फायब्रॉइड्सच्या गाठी कायमच कॅन्सरच्या नसतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते उपचार केल्यास गाठी आपोआप फुटून जातील आणि त्रासापासून सुटका मिळेल. चला तर जाणून घेऊया फायब्रॉइड्सच्या गाठी का होतात.

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय

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विस्तार

गर्भाशयात फायब्रॉइड्सच्या गाठी का तयार होतात?
फायब्रॉइड्सच्या गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
फायब्रॉइड्स गाठी नैसर्गिकरित्या फुटून जाण्यासाठी उपाय.

महिलांच्या शरीरात सतत काहींना काही बदल होतात. शरीरात होणाऱ्या बदलांमुळे काहीवेळा महिलांची चिडचिड वाढून मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. वयाच्या चाळिशीनंतर किंवा तरुण वयातच काहीवेळा गर्भाशयात गाठी तयार होतात. ही एक सामान्य समस्या असली तरीसुद्धा वेळीच लक्ष न दिल्यास गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर होण्याची खूप जास्त शक्यता असते. बहुतेक वेळा तयार झालेल्या गाठी कॅन्सरच्या असतात असे नाही. फायब्रॉइड्स म्हणजे गर्भाशयाच्या स्नायूंच्या भिंतींमध्ये तयार होणाऱ्या कर्करोग नसलेल्या गाठी. या गाठी महिलांच्या प्रजनन क्षमेतवर परिणाम करतात. आरोग्य तपासणी करताना काहीवेळा सोनोोग्राफीमध्ये गाठी दिसून येतात, ज्यामुळे महिलांच्या मनात भीती निर्माण होते. चला तर जाणून घेऊया गर्भाशयात Fibroids च्या गाठी का तयार होतात? गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आणि गाठी फुटून जाण्यासाठी नैसर्गिक उपाय कोणते.(फोटो सौजन्य – istock)

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गर्भाशयात फायब्रॉइड्सच्या गाठी का तयार होतात?

महिलांच्या शरीरात सतत हार्मोनल बदल होत असतात. या बदलांचा परिणाम शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य झाल्यानंतर अनेक गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. शरीरातील इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे दोन हार्मोन्स फायब्रॉइड्सच्या वाढीला उत्तेजना देतात. ज्यामुळे गरोदरपणात गाठी झपाट्याने वाढतात. पण रजोनिवृत्तीनंतर तयार झालेल्या गाठी आकुंचन पावतात आणि हळूहळू कमी होतात. तुमच्या कुटुंबातील आई, बहीण किंवा आजीला फायब्रॉइड्सचा त्रास असल्यास अनुवंशिकतेने तुम्हाला सुद्धा होण्याची शक्यता असते. वाढलेले वजन आणि चुकीचा आहार इत्यादी गोष्टींमुळे सुद्धा फायब्रॉइड्सच्या गाठी वाढू शकतात.

फायब्रॉइड्सच्या गाठी झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • मासिक पाळीच्या वेळी अतिप्रमाणात रक्तस्त्राव होणे किंवा पाळी जास्त दिवस टिकणे
  • ओटीपोटात सतत जडपणा जाणवणे
  • वारंवार लघवीला होणे
  • गाठीचा दाब आतड्यांवर पडल्यास बद्धकोष्ठता
  • पाठदुखी, पोटाला सूज आल्यासारखे वाटणे
  • गाठींमुळे वंध्यत्व किंवा गर्भपाताचा धोका वाढणे
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फायब्रॉइड्स गाठी नैसर्गिकरित्या फुटून जाण्यासाठी उपाय:

वैज्ञानिक दृष्ट्या फायब्रॉइड्स रोखण्यासाठी कोणतीही लस उपलब्ध नाही. जीवनशैलीतील बदल आणि वाढलेले वजन संतुलित राखून गाठी कमी करू शकता. नियमित गायनॅकॉलॉजिकल चेक-अप आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते उपचार केल्यास गाठी कमी होण्यास मदत होईल. रक्तस्त्राव नियंत्रित करण्यासाठी आणि गाठीचा आकार तात्पुरता लहान करण्यासाठी हार्मोन्सच्या गोळ्या किंवा इंजेक्शन्स डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्याव्या. काहीवेळा गाठी काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो, पण खूप जास्त गंभीर परिस्थिती असल्यास गर्भाशय सुद्धा काढावे लागते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: गर्भाशयात Fibroids म्हणजे काय?

    Ans: Fibroids म्हणजे गर्भाशयाच्या स्नायूंच्या ऊतींपासून तयार होणाऱ्या सौम्य (कॅन्सर नसलेल्या) गाठी असतात. त्यांचा आकार आणि संख्या वेगवेगळी असू शकते.

  • Que: गर्भाशयात Fibroids का तयार होतात?

    Ans: हार्मोन्समधील बदल, अनुवांशिक कारणे, वय, वजन वाढणे आणि काही जीवनशैलीशी संबंधित घटकांमुळे Fibroids होण्याचा धोका वाढू शकतो.

  • Que: Fibroids झाल्याची कोणती लक्षणे दिसू शकतात?

    Ans: मासिक पाळीत जास्त रक्तस्राव, पोटाच्या खालच्या भागात दुखणे, पोट फुगल्यासारखे वाटणे, वारंवार लघवी होणे, पाठदुखी किंवा गर्भधारणेत अडचणी अशी लक्षणे दिसू शकतात.

Web Title: Why do uterine fibroids develop symptoms associated with them and natural remedies to help them dissolve

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:30 AM

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