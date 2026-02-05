Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ मार्गावरील एसटी बस दोन दिवस राहणार बंद; प्रवाशांना बसणार फटका

मतदान केंद्रांवर कर्मचाऱ्यांना पोहोचवण्यासाठी एकूण ९२ वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये ६६ एसटी बस, १८ मिनी बस आणि ८ जीपचा समावेश आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:44 PM
कराड आगारातील ६६ एसटी बस फेऱ्या दोन दिवस रद्द

कराड आगारातील ६६ एसटी बस फेऱ्या दोन दिवस रद्द (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कराड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ व वाहतूक व्यवस्थेमुळे कराड आगारातील तब्बल ६६ एसटी बसच्या फेऱ्या दोन दिवसांसाठी रद्द करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक कामासाठी बस उपलब्ध करून देण्यात आल्याने प्रवासी वाहतुकीवर तात्पुरता परिणाम होणार आहे.

कराड तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १२ आणि पंचायत समितीच्या २४ गणांसाठी एकूण ४८६ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रांवर निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी २ हजार १४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांचे पहिले व दुसरे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. अंतिम म्हणजेच तिसरे प्रशिक्षण गुरुवार (दि. ६) रोजी सकाळी ९ वाजता शासकीय धान्य गोदाम, कराड येथे होणार आहे.

मतदान केंद्रांवर कर्मचाऱ्यांना पोहोचवण्यासाठी एकूण ९२ वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये ६६ एसटी बस, १८ मिनी बस आणि ८ जीपचा समावेश आहे. निवडणूक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या बसेस कराड आगारातून उपलब्ध करून देण्यात आल्याने नियमित प्रवासी फेऱ्यांमध्ये कपात करण्यात आली आहे.

दरम्यान, निवडणुकीसाठी ४८६ मतदान यंत्रांसह १० टक्के राखीव म्हणून ५० यंत्रे, अशी एकूण ५३६ मतदान यंत्रे सज्ज ठेवण्यात आली असून प्रशासनाकडून तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

निवडणुकीसाठी बसेसचा केला जाणार वापर

लोकसभा, विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यंदाही हीच परंपरा कायम राहिली असून, निवडणूक कर्तव्यामुळे दोन दिवस प्रवासी सेवेवर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांनी एसटी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन कराड आगार व्यवस्थापकांनी केले आहे.

Web Title: 66 st bus services from karad depot have been cancelled for two days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस
1

ST Bus News: एसटी प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! महामंडळाच्या ताफ्यात येणार ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

Feb 05, 2026 | 02:55 PM
‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

Feb 05, 2026 | 02:54 PM
गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

Feb 05, 2026 | 02:52 PM
Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

Talath News: तलाठ्यांचे काम झाले सुकर! राज्यातील सर्व फेरफार नोटिसा आता ऑनलाइन; भूमी अभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

Feb 05, 2026 | 02:43 PM
Airtel Tariff Hike 2026: एअरटेल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! रिजार्च करण्यापूर्वी जाणून घ्या कोणते मिळणार बेनिफिट्स?

Airtel Tariff Hike 2026: एअरटेल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! रिजार्च करण्यापूर्वी जाणून घ्या कोणते मिळणार बेनिफिट्स?

Feb 05, 2026 | 02:42 PM
Sindhudurg: निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज; ८०० कर्मचारी तैनात

Sindhudurg: निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज; ८०० कर्मचारी तैनात

Feb 05, 2026 | 02:40 PM
शिक्षण अधिकारी कसे व्हायचे? एकदा वाचाल तर आयुष्य घडवाल, पूर्ण प्रक्रिया

शिक्षण अधिकारी कसे व्हायचे? एकदा वाचाल तर आयुष्य घडवाल, पूर्ण प्रक्रिया

Feb 05, 2026 | 02:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM