Pixel 10A भारतात लवकरच होणार लाँच; तारीखही आली समोर

गुगलने युट्यूबवर 16 सेकंदांचा एक छोटा टीझर व्हिडिओही पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये, कंपनीने स्मार्टफोनचे स्वरूप आणि लाँच तारीख शेअर केली आहे. हा हँडसेट १८ फेब्रुवारी रोजी लाँच केला जाणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:26 PM
नवी दिल्ली : सध्या अनेक स्मार्टफोन लाँच केले जात आहेत. त्यात Pixel 10A सीरीजमधील नवा स्मार्टफोन आणला जात आहे. गुगलने आता अधिकृतपणे स्मार्टफोनचे स्वरूप आणि त्याची लाँच तारीख जाहीर केली आहे.

गुगलने युट्यूबवर 16 सेकंदांचा एक छोटा टीझर व्हिडिओही पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओमध्ये, कंपनीने स्मार्टफोनचे स्वरूप आणि लाँच तारीख शेअर केली आहे. हा हँडसेट १८ फेब्रुवारी रोजी लाँच केला जाणार आहे. Pixel 10A हा एंट्री-लेव्हल फोन असणार आहे. Pixel 10A हा त्याच्या सीरीजमधील एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन असेल. गेल्या वर्षी, कंपनीने Pixel 9A चे लाँच केले होते, जो Pixel 9A मालिकेतील एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन होता. दरवर्षी, कंपनी A नावाने सर्व मालिकेत एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन लाँच करते.

हेदेखील वाचा : भारतातील पहिलीवहिली सरकारी Bharat Taxi App आज लाँच, OLA-Ubers च्या तोंंडचे पळवणार पाणी

Pixel 10A ची वैशिष्ट्ये अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाहीत. परंतु त्यात Pixel 9A सारखीच ६.३-इंच १२०हर्ट्झची डिस्प्ले असेल. याचा रिफ्रेश रेट १२० हर्ट्झ असेल. एका व्हिडिओमध्ये मागील बाजूस ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी पिक्सेल ९ए ची किंमत अमेरिकेत $४९९ आणि भारतात ४९९९९ रुपये होती. १८ फेब्रुवारी रोजी लाँच होणाऱ्या Pixel 10A ची किंमत अधिकृत लाँच झाल्यानंतरच कळणार आहे.

Pixel 10A चार कलरमध्ये लाँच केला जाणार

Pixel 10A जागतिक बाजारात चार रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. हे चार रंग ऑब्सिडियन, लैव्हेंडर, बेरी आणि फॉग आहेत. Pixel 10A युजर कमी किमतीत गुगलच्या सिस्टिमचा अनुभव घेऊ शकतो. अनेक नवीन एआय फीचर्सही मिळू शकणार आहे. कंपनीने बऱ्याच काळापासून सात वर्षांचे अँड्रॉइड ओएस अपडेट्स दिले आहेत आणि यावेळीही ते सात वर्षांचे ओएस अपडेट्स देत राहतील, अशी अपेक्षा आहे.

हेदेखील वाचा : गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

