Mumbai-Nashik Highway Traffic Jam: पावसाचा हाहाकार! मुंबई-नाशिक हायवेवर ८ किलोमीटर वाहतूक कोंडी; हजारो वाहने तासनतास अडकली

भिवंडी तालुक्यात तासनतास पडणाऱ्या पावसाचा परिणाम मुंबई-नाशिक महामार्गावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अपूर्ण बांधकाम, खड्डे आणि साचलेल्या पाण्यामुळे वाहनांचा वेग मंदावला आहे. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर राजनोली, पिंपळनेर आणि मानकोलीपासून खारीगाव टोल नाक्यापर्यंत सुमारे ७ ते ८ किलोमीटरची वाहतूक कोंडी झाली आहे. गेल्या दोन-तीन तासांपासून ट्रक, बसेस, खाजगी वाहने आणि इतर गाड्या या कोंडीत अडकल्या आहेत. सततच्या पावसामुळे दृश्यमानता कमी झाली असून रस्ते अपघातांचा धोका वाढला आहे. वाहतूक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुसळधार पावसामुळे वसईच्या वाघराल पाडा भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. डोंगराळ भागातून वेगाने खाली येणाऱ्या पाण्याचा ओघ एका शक्तिशाली प्रवाहात बदलला आणि त्याच्या मार्गात आलेल्या दोन कार वाहून गेल्या. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, एका कारमधील चालक वेळीच बाहेर पडल्याने त्याचा जीव वाचला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. घटनेनंतर घटनास्थळी मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक जमा झाले होते. पावसाळ्यात नाले, पाणी साचलेले रस्ते आणि दुथडी भरून वाहणाऱ्या जलस्रोतांजवळ जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.
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मुंबईत ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केल्यानंतर, दक्षिण मुंबईतील चाकरमानी लवकर घरी परतताना दिसले. याचा परिणाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर स्पष्टपणे दिसून आला, जिथे वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. वाहतूक सुरू असली तरी वाहनांचा वेग मंद आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, संध्याकाळी पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची परिस्थिती आणखी बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पुढील पाच दिवस मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा ‘हाय अलर्ट’ जारी केला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना केवळ अत्यावश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडण्याचा, पाणी साचलेल्या भागांपासून दूर राहण्याचा आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सततचा पाऊस आणि ‘हाय अलर्ट’च्या पार्श्वभूमीवर पोलीस, बीएमसी (BMC) आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सतर्क झाले आहेत. धोकादायक किंवा सखल भागांवर देखरेख वाढवण्यात आली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, पाणी साचलेल्या ठिकाणी धोका पत्करू नये आणि हवामानविषयक अधिकृत माहितीवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार, पुढील काही दिवस मुंबई महानगर क्षेत्राला पावसापासून फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
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