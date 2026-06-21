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Mumbai News: अतिरिक्तांचे मुंबईतच समायोजन! वेतनही अबाधित राहणार; शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

Updated On: Jun 21, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई अध्यक्ष डॉ. राजू बंडगर यांनी बैठकीत अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नाची सविस्तर मांडणी करत शासनाच्या परिपत्रकानुसार मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील रिक्त जागांवर त्यांचे समायोजन करण्याची मागणी केली.

अतिरिक्तांचे मुंबईतच समायोजन! वेतनही अबाधित राहणार; शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

अतिरिक्तांचे मुंबईतच समायोजन! वेतनही अबाधित राहणार; शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

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विस्तार

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुंबईचे पालकमंत्री तथा राज्याचे कॅबिनेटमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासन आणि मुंबई महापालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत अतिरिक्त शिक्षकांना मुंबईबाहेर न पाठवता मुंबई महापालिका शाळांमध्येच समायोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई अध्यक्ष डॉ. राजू बंडगर यांनी बैठकीत अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नाची सविस्तर मांडणी करत शासनाच्या परिपत्रकानुसार मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील रिक्त जागांवर त्यांचे समायोजन करण्याची मागणी केली.(फोटो सौजन्य – AI)

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महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा

तसेच समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकांचे वेतन बंद करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावर आशीष शेलार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबई महापालिका शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोणत्याही शिक्षकाचे वेतन थांबवू नये, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले.समायोजन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विषयाचा सविस्तर अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षक आघाडीने केला सातत्याने पाठपुरावा

बैठकीनंतर डॉ. राजू बंडगर यांनी सांगितले की, अतिरिक्त शिक्षकांच्या हितासाठी भाजप शिक्षक आघाडीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या सेवेसह आर्थिक हिताचे संरक्षण होणार आहे.या बैठकीस शिक्षण आयुक्त सच्छिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण संचालक महेश पालकर, शिक्षण उपसचिव आबासाहेब कवळे, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ, विभागीय सहाय्यक शिक्षण उपसंचालक सुभाष सावंत, महापालिकेच्या उपायुक्त (शिक्षण) प्राची जांभेकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कीर्तिवर्धन किरतकुडवे यांच्यासह भाजपा शिक्षक आघाडीचे मुंबई सचिव संदीप खेडकर, उमेश जागडे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

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Web Title: Adjustment of surplus staff within mumbai itself salaries to remain protected decision taken at a meeting chaired by shelar

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Published On: Jun 21, 2026 | 11:30 AM

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