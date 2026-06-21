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कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र! रिलायन्सकडून ५१ हेक्टरचा कायापालट; पर्यटन, मनोरंजन केंद्रे उभारली जाणार

Updated On: Jun 21, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना आणि पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्यालगत विस्तीर्ण खुल्या जागा, विरंगुळ्याची आधुनिक साधने आणि निसर्गरम्य हरित परिसर उपलब्ध होणार आहे. मुंबईचा हा कोस्टल रोड परिसर आगामी काळात शहरातील केवळ एक वाहतूक मार्ग न राहता, देशातील प्रमुख सार्वजनिक आणि पर्यटन आकर्षणाचे केंद्र ठरेल.

कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र!

कोस्टल रोडवर साकारणार जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र!

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विस्तार

मुंबई कोस्टल रोडच्या दक्षिणेकडील भागात आता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पर्यटन आणि मनोरंजनाची केंद्रे उभारली जाणार आहेत. यात बीच बोर्डवॉक, खुली क्रीडा मैदाने, पक्षी उद्यान (अॅव्हियरी), पेटिंग झू, फेरिस व्हील, अॅम्फीथिएटर आणि विस्तीर्ण किनारी उद्यानांचा समावेश असलेला एक भव्य आराखडा अंतिम टप्प्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, या परिसराच्या विकासासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’कडून याच आठवड्यात पालिकेकडे अंतिम मास्टर प्लॅन सादर केला जाणार आहे. मुंबई पालिकेच्या पाच सदस्यीय लँडस्केप समितीने या मास्टर प्लॅनला मंजुरी दिल्यानंतर, पुढील २४ महिन्यांत हा संपूर्ण परिसर जागतिक दर्जाच्या खुल्या सार्वजनिक जागेच्या स्वरूपात विकसित करण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची उभारणी आणि देखभाल-दुरुस्ती रिलायन्स इंडस्टीजकडन प्रदील ३० वर्षे केली जाईल.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

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कोस्टल रोड, त्यालगतचा प्रॉमेनेड नागरिकांसाठी खुला

तसेच त्यानंतर आणखी ३० वर्षे मुदतवाढ घेण्याचा पर्यायही करारात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुंबईच्या दक्षिणेकडील कोस्टल रोड आणि त्यालगतचा विस्तीर्ण प्रॉमेनेड सध्या नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समुद्रात सुमारे ११० हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्भरण (रिक्लेमेशन) करून तयार करण्यात आला आहे. या अथांग क्षेत्रापैकी ७० हेक्टर क्षेत्र केवळ हरितीकरण आणि उद्यान विकासासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या राखीव क्षेत्रातील ४.८ हेक्टरचा मध्यभाग टाटा समूहाने आधीच विकसित केला असून, ११ हेक्टर क्षेत्र महापालिकेने स्वतः प्रॉमेनेड म्हणून विकसित केले आहे.

५१ हेक्टर क्षेत्रावर केले जाणार भव्य लँडस्केपिंग

आता उर्वरित क्षेत्रापैकी सुमारे ५१ हेक्टर क्षेत्रावर रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून भव्य लैंडस्केपिंग केले जाणार आहे, तर उरलेल्या काही भागाचा विकास महापालिका स्वतः करणार आहे.रिलायन्सच्या या प्रस्तावित आराखड्यात समुद्रकिनाऱ्यालगत फेरफटका मारण्यासाठी ‘बीच बोर्डवॉक’, विविध मैदानी खेळांसाठी अत्याधुनिक ‘स्पोर्ट्स अरेना’, मुलांसाठी आणि कुटुंबांसाठी विरंगुळा क्षेत्र, दुर्मिळ पक्षांसाठी ‘अॅव्हियरी’, प्राण्यांशी थेट संवाद साधता येईल, असे ‘पेटिंग झू’, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची पर्वणी देणारे भव्य ‘अॅम्फीथिएटर’ आणि मुंबईची क्षितीजरेषा उंचावरून न्याहाळण्यासाठी ‘फेरिस व्हील’ यांसारख्या आकर्षणांची मेजवानी असणार आहे.

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या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना आणि पर्यटकांना समुद्रकिनाऱ्यालगत विस्तीर्ण खुल्या जागा, विरंगुळ्याची आधुनिक साधने आणि निसर्गरम्य हरित परिसर उपलब्ध होणार आहे. मुंबईचा हा कोस्टल रोड परिसर आगामी काळात शहरातील केवळ एक वाहतूक मार्ग न राहता, देशातील प्रमुख सार्वजनिक आणि पर्यटन आकर्षणाचे केंद्र ठरेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: World class tourism hub to be developed on the coastal road reliance to transform 51 hectares

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Published On: Jun 21, 2026 | 09:00 AM

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