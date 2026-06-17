बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Baramati Water Supply: बारामतीकरांनो पाणी जपून वापरा! नीरा डावा कालव्याचा प्रवाह बंद झाल्याने शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

बारामती शहरातील सायली हिल व जळोची येथील जलशुध्दीकरण केंद्रावरुन होणा-या पाणी पुरवठ्याचे नियोजनानुसार,  शुक्रवार  (१९ जून) रोजी पुढील भागात पाणी पुरवठा होणार नाही. यामध्ये रुई संपूर्ण, डेरेवस्ती, सायली हिल, सुर्यनगरी, देसाई इस्टेट, अंबिकानगर, जळोची गावठाण, बावळे वस्ती, तान्हाई नगर, महिला सोसायटी, प्रगतीनगर या भागांचा समावेश आहे.

Pune Water Supply:

बारामतीकरांनो पाणी जपून वापरा! नीरा डावा कालव्याचा प्रवाह बंद झाल्याने शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नीरा डावा कालव्यामधील प्रवाह बंद झाल्याने व उपलब्ध पाणी साठा
  • बारामती शहरातील पाटस रिंगरोड येथील जलशुध्दीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा
  • नागरिकांनी पाण्याचा साठा करुन पाणी काटकसरीने वापरुन नगर परिषदेस सहकार्य करावे, असे आवाहन
Baramati Water Shortage: नीरा डावा कालव्यामधील प्रवाह बंद झाल्याने व उपलब्ध पाणी साठा मर्यादीत असल्याने पर्यायाने बारामती शहरात पाणी पुरवठा एक दिवस बंद ठेवावा लागणार आहे. गुरूवार (१८ जून) पर्यंत बारामती शहर, जळोची, रुई, तांदुळवाडी, बारामती ग्रामिण भाग मध्ये नियमित पाणी पुरवठा करण्यात येणार असून त्यानंतर एक दिवसा आड पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे.

बारामती शहराच्या पाणीपुवठ्याचे नियोजन

बारामती शहरातील पाटस रिंगरोड येथील जलशुध्दीकरण केंद्रावरुन होणा-या पाणी पुरवठ्याचे नियोजन खालील प्रमाणे शुक्रवार (१९ जून) रोजी पुढील भागात पाणी पुरवठा होणार नाही.

Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

यामध्ये म्हाडा कॉलनी, मुजावर वाडा, देवळे इस्टेट, पानगल्ली, समर्थनगर, आमराई, सिध्दार्थनगर, विठ्ठलनगर, सुहासनगर, चंद्रमणीनगर, वडार सोसायटी, कोअर हाऊस इंदापुर रोड, एस.टी. स्टँड परिसर, सटवाजीनगर, जवाहरनगर, पोष्ट रोड, हंबीर बोळ छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, सिनेमा रोड विजयनगर, साईगणेशनगर, आकल्पित सोसायटी, अशोकनगर, आनंदनगर, मयुरेश्वर अपार्टमेंट, भिगवण रोड वसंतनगर, अवधुतनगर, व्हील कॉलनी, तपोवन कॉलनी विवेकानंदनगर अवचट इस्टेट, ख्रिश्चन कॉलनी, महादेव मळा, सदगुरुनगर, पतंगशाहनगर, मेडदरोड क्षत्रियनगर श्रावण गल्ली कोष्टी गल्ली तांदुळवाडी वेस चौक सिध्देश्वर गल्ली मारवाड महावीर पथ, बुरुड गल्ली, नेवसे रोड, सुभाष चौक कसाब गल्ली कचेरी रोड याचा समावेश आहे. शनिवारी (२० जून) रोजी पुढील भागात पाणी पुरवठा होणार नाही.

यामध्ये संपुर्ण कसबा फलटण रोड, रेणुकानगर, मुल्ला वस्ती, शिक्षक सोसायटी, लक्ष्मीनारायण नगर, माळेगाव रोड हनुमान नगर माळेगाव कॉलनी, सातव वस्ती, शिवाजी नगर, जामदार रोड, कारभारी नगर, सावतामाळीनगर, श्रीरामनगर, चांदणी चौक, पंचशिल नगर, साठेनगर, जगताप मळा, जुना मोरगाव रोड खंडोबानगर नवीन मोरगाव रोड संपूर्ण , या भागाचा समावेश आहे.

FDA Action : पुरंदर तालुक्यात FDA चे धाडसत्र सुरूच; आंबा प्रक्रिया केंद्रावर लाखो रुपयांचे सडके आंबे नष्ट

बारामती शहरातील सायली हिल व जळोची येथील जलशुध्दीकरण केंद्रावरुन होणा-या पाणी पुरवठ्याचे नियोजनानुसार,  शुक्रवार  (१९ जून) रोजी पुढील भागात पाणी पुरवठा होणार नाही. यामध्ये रुई संपूर्ण, डेरेवस्ती, सायली हिल, सुर्यनगरी, देसाई इस्टेट, अंबिकानगर, जळोची गावठाण, बावळे वस्ती, तान्हाई नगर, महिला सोसायटी, प्रगतीनगर या भागांचा समावेश आहे.

शनिवार दिनांक २० जून रोजी पुढील भागात पाणी पुरवठा होणार नाही. यामध्ये तांदुळवाडी गावठाण, सहयोग सोसायटी, निरा कॅनॉल सोसायटी, दुधसंघ सोसायटी या भागाचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पाण्याचा साठा करुन पाणी काटकसरीने वापरुन नगर परिषदेस सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी केले आहे. निरा डावा कालव्यामध्ये पाण्याचे आवर्तन सुटेपर्यंत बारामती शहरात दिवसात पाणीपुरवठा होणार असल्याचे मुख्याधिकारी भुसे यांनी सांगितले.

 

 

Web Title: Baramati water scarcity neera left canal closed alternate day supply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे
1

छ. संभाजीनगरकरांची पाणी कोंडी फुटणार! मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती पूर्ण; नव्या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होण्याची चिन्हे

संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले, पोलीस बंदोबस्तात मनपाची हाय-व्होल्टेज कारवाई; ८ दिवसांचा अल्टिमेटम!
2

संभाजीनगरमध्ये अनधिकृत नळधारकांचे धाबे दणाणले, पोलीस बंदोबस्तात मनपाची हाय-व्होल्टेज कारवाई; ८ दिवसांचा अल्टिमेटम!

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी
3

मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी! जलपुरवठा यंत्रणा हायटेक करण्यासाठी पालिकेची उपाययोजना, नागरिकांना मिळणार शुद्ध हवा-पाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs AFG Live: कडक, खणखणीत अन्…! अफगणिस्तानविरुद्ध Ishan Kishan चे वादळी शतक

IND vs AFG Live: कडक, खणखणीत अन्…! अफगणिस्तानविरुद्ध Ishan Kishan चे वादळी शतक

Jun 17, 2026 | 04:16 PM
NCR चा चेहरामोहरा बदलणार! 5000 कोटींच्या बजेटसह उभारणार 4 नवी शहरं; कसा असेल ‘नमो सिटीज’चा मास्टरप्लॅन?

NCR चा चेहरामोहरा बदलणार! 5000 कोटींच्या बजेटसह उभारणार 4 नवी शहरं; कसा असेल ‘नमो सिटीज’चा मास्टरप्लॅन?

Jun 17, 2026 | 04:15 PM
G7Summit : Modi-Trump यांच्यात कमालीचा तणाव; हस्तांदोलन झाले, पण ‘ती’ प्रसिद्ध मिठी का टाळली? पाहा तज्ज्ञांचे मत

G7Summit : Modi-Trump यांच्यात कमालीचा तणाव; हस्तांदोलन झाले, पण ‘ती’ प्रसिद्ध मिठी का टाळली? पाहा तज्ज्ञांचे मत

Jun 17, 2026 | 04:12 PM
Aamir Khan : एकाच कारमध्ये रीना दत्ता, किरण राव आणि गौरी स्प्रॅट; आमिर खानच्या ‘मॉडर्न फॅमिली’ची चर्चा

Aamir Khan : एकाच कारमध्ये रीना दत्ता, किरण राव आणि गौरी स्प्रॅट; आमिर खानच्या ‘मॉडर्न फॅमिली’ची चर्चा

Jun 17, 2026 | 04:09 PM
Priyanka Chaturvedi: ‘ते ऑपरेशन टायगर नव्हे, तर ऑपरेशन…’; खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रियंका चतुर्वेदीचे मोठे विधान

Priyanka Chaturvedi: ‘ते ऑपरेशन टायगर नव्हे, तर ऑपरेशन…’; खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रियंका चतुर्वेदीचे मोठे विधान

Jun 17, 2026 | 04:07 PM
Indian Ocean Dipole म्हणजे काय? El Nino ला देणार टक्कर; जाणून घ्या भारतावर काय परिणाम होणार?

Indian Ocean Dipole म्हणजे काय? El Nino ला देणार टक्कर; जाणून घ्या भारतावर काय परिणाम होणार?

Jun 17, 2026 | 04:00 PM
Navi Mumbai : पाणी वाचवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा! नवी मुंबईत पाण्याच्या अपव्ययावर लाख रुपयांपर्यंत दंड

Navi Mumbai : पाणी वाचवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा! नवी मुंबईत पाण्याच्या अपव्ययावर लाख रुपयांपर्यंत दंड

Jun 17, 2026 | 03:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा