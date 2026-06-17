बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Uddhav Thackeray Word Holds Weight Ambadas Danve Makes A Major Statement Regarding Operation Tiger

Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

काहींनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुलाबाळांची, आई-वडिलांची आणि साईबाबांची शपथ घेतली होती. वर्षानुवर्षे चुकीचे पाऊल पडणे अवघड असते. परमेश्वराला साक्ष मानून शपथ घेतली आहे, आता परमेश्वरच त्याचा न्याय करेल.

Ambadas Danve slams Central and Maharashtra Government over Petrol Diesel hike

देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या सरकारच्या नावावर 'सर्कस' सुरू _ अंबादास दानवे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच ‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप होताना दिसत आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. आता या सर्व खासदारांचा गट शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. असे असताना आता अंबादास दानवे यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे.

अंबादास दानवे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, परवा उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली होती. त्यामध्ये चार जण प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर पाच जण ऑनलाईन सहभागी झाले होते. काहींनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुलाबाळांची, आई-वडिलांची आणि साईबाबांची शपथ घेतली होती. वर्षानुवर्षे चुकीचे पाऊल पडणे अवघड असते. परमेश्वराला साक्ष मानून शपथ घेतली आहे, आता परमेश्वरच त्याचा न्याय करेल. ही चर्चा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. महिन्यातून एकदा अशा चर्चा होतात. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही घडत नाही.

दरम्यान, उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत आहे. त्यातील दोघा-तिघांशी साहेबांचे बोलणे झाले आहे. कुणी विमानाने प्रवास केला म्हणून तो पक्ष सोडून गेला असे होत नाही. लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रावर ते म्हणाले, शेवटी पक्षाला पक्षाची पावले उचलावी लागतात. लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणे हे पक्षाने उचललेले एक पाऊल आहे. कुणी संपर्कात आहे म्हणजे तो पक्ष सोडून गेला असे होत नाही. त्यापैकी कुणी स्वतः असे म्हटले आहे का की ते पक्ष सोडून गेले आहेत?, असेही दानवे यांनी म्हटले आहे.

शायना एन. सी. यांच्या विधानावर केलं भाष्य

शायना एन. सी. कोण आहेत? त्या महिला आहेत म्हणून मी जबाबदारीने बोलतो. त्या काही फार मोठ्या पदाधिकारी आहेत का? अशा प्रकारची विधाने लहान कार्यकर्ते करत असतात. काही लोकांच्या हालचाली सुरू आहेत, असे म्हणायला वाव आहे.

शिंदे गटावर टीका…

शिंदे गटाकडे पैशांशिवाय कुठलाही विचार नाही. कोट्यवधी रुपये दिले जातात. मात्र, याकडे ईडी आणि सीबीआय पाहत नाहीत. संजय शिरसाठ यांनी जितकी नमकहरामी केली, तितकी कोणी केली नाही. संघटनेच्या बळावर तीन वेळा निवडून आलेल्या व्यक्तीला नमकहराम म्हणावे लागेल. नागेश पाटील हे उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात आहेत.

‘ऑपरेशन टायगर’वर शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘ठाकरे गटात घुसमट होत असल्याने खासदार, आमदार…’

Web Title: Uddhav thackeray word holds weight ambadas danve makes a major statement regarding operation tiger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 02:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोर्चा, भगवंत मान आता…
1

पंजाबमध्ये राजकारण तापलं; शिख मंत्र्यांचा थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधात मोर्चा, भगवंत मान आता…

Sanjay Raut : ‘पक्ष सोडायचा असेल तर आधी…’, शिवसेना UBT सोडणाऱ्या खासदारांना संजय राऊतांचा इशारा
2

Sanjay Raut : ‘पक्ष सोडायचा असेल तर आधी…’, शिवसेना UBT सोडणाऱ्या खासदारांना संजय राऊतांचा इशारा

Maharashtra Politics: ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या ‘या’ दिवशी होणार शिंदे गटात पक्षप्रवेश
3

Maharashtra Politics: ठाकरे गटातील ६ खासदारांच्या ‘या’ दिवशी होणार शिंदे गटात पक्षप्रवेश

ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसणार? सहा खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत दिल्लीत, आज निर्णय…
4

ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसणार? सहा खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत दिल्लीत, आज निर्णय…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

Operation Tiger : ‘उद्धव साहेबांच्या शब्दाला किंमत…’; अंबादास दानवेंचं ऑपरेशन टायगरबाबत मोठं विधान

Jun 17, 2026 | 02:56 PM
Ram Statue Controversy: बांगलादेशात प्रभू श्रीरामांच्या पुतळ्याच्या उभारणीवर बंदी घातल्याने खळबळ; तस्लिमा नसरीनही संतप्त

Ram Statue Controversy: बांगलादेशात प्रभू श्रीरामांच्या पुतळ्याच्या उभारणीवर बंदी घातल्याने खळबळ; तस्लिमा नसरीनही संतप्त

Jun 17, 2026 | 02:48 PM
NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात; तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!

NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात; तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!

Jun 17, 2026 | 02:45 PM
४ किमी पायपीट करून पाणी आणण्याची वेळ; नळपाणी योजना बंद; कर्जतच्या चाहूचीवाडीत आदिवासींवर पाणीटंचाईचे संकट

४ किमी पायपीट करून पाणी आणण्याची वेळ; नळपाणी योजना बंद; कर्जतच्या चाहूचीवाडीत आदिवासींवर पाणीटंचाईचे संकट

Jun 17, 2026 | 02:42 PM
Nasrapur Crime Update: आरोपीच्या क्रूरतेचा कळस; नसरापूर येथील चिमुकलीच्या शवावरही अत्याचार

Nasrapur Crime Update: आरोपीच्या क्रूरतेचा कळस; नसरापूर येथील चिमुकलीच्या शवावरही अत्याचार

Jun 17, 2026 | 02:41 PM
Rani Lakshmibai Punyatithi: ‘मी माझी झाशी देणार नाही’ म्हणत इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या झाशीच्या राणींचे प्रेरणादायी जीवन

Rani Lakshmibai Punyatithi: ‘मी माझी झाशी देणार नाही’ म्हणत इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या झाशीच्या राणींचे प्रेरणादायी जीवन

Jun 17, 2026 | 02:40 PM
भूतानमध्ये तिरंगा फडकला! पुण्याच्या धनराज राऊतची आशियाई आट्या-पाट्या स्पर्धेत ‘सुवर्ण’ झेप!

भूतानमध्ये तिरंगा फडकला! पुण्याच्या धनराज राऊतची आशियाई आट्या-पाट्या स्पर्धेत ‘सुवर्ण’ झेप!

Jun 17, 2026 | 02:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा