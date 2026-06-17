FDA Action : पुरंदर तालुक्यात FDA चे धाडसत्र सुरूच; आंबा प्रक्रिया केंद्रावर लाखो रुपयांचे सडके आंबे नष्ट

सासवड / संभाजी महामुनी : राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांच्या आरोग्याला आणि हिताला प्राधान्य देत आरोग्याला बाधा उत्पन्न करणारे सर्व पदार्थ उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या विरोधात संपूर्ण राज्यात जोरदार मोहीम उघडली आहे. विविध अन्न पदार्थ आणि उत्पादनात भेसळ करणाऱ्या आस्थापनावर छापे टाकून कोट्यवधी रुपयांचा भेसळयुक्त माल जप्त करून नष्ट केला आहे. तर अनेक व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
या विभागाने पुरंदर तालुक्यात आपला मोर्चा वळवला असून, तालुक्याच्या ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी छापे टाकून पल्प निर्मिती करणाऱ्या उद्योजकांना चांगलाच दणका दिला आहे. यामुळे पल्प निर्मिती उद्योग करणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
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राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ‘सेफ फुड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यात मोठी कारवाई करण्यात आली. पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी आणि बोपगाव येथील आंबा प्रक्रिया केंद्रांवर १२ आणि १३ जून रोजी विशेष मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये एका ठिकाणाहून ५७०० किलोचे सडलेले व हलक्या प्रतीचे आंबे नष्ट करण्यात आले. त्याची किंमत २.८५ लाख रुपये इतकी होती.
तसेच, भेसळीच्या संशयावरून २.९१ लाख रुपयांचा २ हजार ४३१ किलो आंबा पल्प जप्त करण्यात आला आहे. संबंधित आस्थापनेचा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. अन्य एके ठिकाणी १८ किलो पॅक बंद आणि ७१० किलो सुटा हापूस आमरस, असा एकूण ७३५२० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
कारवाईमध्ये काय झाले?