पनवेलकरांनोsss आता तुमची शॉपिंग होईल अजूनच भारी! द्वारकाधीश शॉपिंग सेंटर मॉलचे अभिनेत्री अक्षया देवधरच्या हस्ते उद्घाटन

व्यवसायिक वीरेंद्र जगे यांच्या पुढाकारातून साकारलेल्या या भव्य शॉपिंग सेंटरमध्ये ग्राहकांसाठी विविध वस्तू एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. साड्या, दागिने, बॅग-पर्स, लहान मुला-मुलींचे कपडे, किड्स वेअर, महिलांचे परिधान, मेन्स वेअर तसेच इतर आकर्षक वस्तू वाजवी दरात उपलब्ध असल्याचे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले. पळस्पे फाटा येथे डी-मार्टच्या शेजारी असलेले हे शॉपिंग सेंटर परिसरातील नागरिकांसाठी खरेदीचे नवे आकर्षण ठरत आहे.
उद्घाटन प्रसंगी बोलताना अभिनेत्री अक्षया देवधर यांनी मराठी उद्योजक व्यवसाय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत असल्याचे पाहून समाधान व्यक्त केले. “ग्राहकांना सर्व वस्तू एकाच ठिकाणी मिळाल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सामाजिक बांधिलकीची जाणीव आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
सध्या या मॉलमध्ये सुमारे २०० जणांना रोजगार उपलब्ध झाला असून, भविष्यात हा आकडा २००० पर्यंत वाढवण्याचा मानस असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. त्यामुळे स्थानिक युवक-युवतींसाठी हा प्रकल्प रोजगाराचे मोठे व्यासपीठ ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
द्वारकाधीश शॉपिंग सेंटरमध्ये श्री स्वामी समर्थांचे मंदिर उभारण्यात आले असून उद्घाटनावेळी विधिवत पूजन व आरती करण्यात आली. व्यवसायासोबत अध्यात्मिक वातावरणाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले.
कार्यक्रमानंतर अभिनेत्री अक्षया देवधर यांच्यासोबत फोटो आणि सेल्फी घेण्यासाठी महिलांनी व तरुणांनी मोठी गर्दी केली. त्यांच्या उपस्थितीमुळे उद्घाटन सोहळ्याला विशेष रंगत आली.
पनवेल परिसरातील नागरिकांनी या नव्या शॉपिंग सेंटरला भेट देऊन खरेदीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. पळस्पे फाटा परिसरातील व्यापारी हालचालींना या मॉलमुळे नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.