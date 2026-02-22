Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • The Audience Applauded The Melodious Performance Of The Artists Marathi Paul Padte Pudhe Buldhana

कलाकारांच्या सुरेल सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद! ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ सोहळ्याला बुलढाण्यात प्रतिसाद

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्यावर आधारित ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ सोहळ्याला बुलढाण्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्यावर आधारित ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ या भव्य संगीत सोहळ्याला बुलढाण्यात रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मराठी लोककला, संस्कृतीचा समृद्ध वारसा, परंपरा आणि सुरांची मोहिनी अनुभवण्याची संधी देणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. जिजामाता प्रेक्षागारात पार पडलेल्या या सोहळ्यात सभागृह खचाखच भरले होते.

Ahilyanagar News: ‘या’ अभियानांतर्गत अहिल्यानगर मनपाला मिळाले 11 कोटी रुपयांचे पुरस्कार

छत्रपती शिवाजी महाराज महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या सांस्कृतिक कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या सादरीकरणांची रंगत पाहायला मिळाली. मराठी भावगीत, लोकगीते, देशभक्तीपर गीते तसेच आधुनिक मराठी संगीताचा सुंदर संगम प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला. कलाकारांनी आपल्या सुरेल आवाजाने, भावपूर्ण गायनाने आणि प्रभावी सादरीकरणाने उपस्थितांची मने जिंकली. प्रत्येक सादरीकरणानंतर टाळ्यांचा कडकडाट होत होता, तर अनेकांनी कलाकारांना उभे राहूनही दाद दिली.

या सोहळ्याला जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सपत्नीक उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. आपल्या मनोगतात त्यांनी उपस्थितांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि मराठी संस्कृतीचा समृद्ध वारसा जपण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच, हा सांस्कृतिक ठेवा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या या संदेशाला उपस्थितांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात स्थानिक प्रशासन आणि आयोजकांचे मोठे योगदान होते. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, नगराध्यक्ष पूजा गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी कलाकारांच्या सादरीकरणाचे कौतुक करत कार्यक्रमाला दाद दिली.

गुंज येथे मिरवणुकीत २ गटात हाणामारी! डीजेवरून उफाळला वाद; चार जण जखमी

संपूर्ण कार्यक्रमात उत्साह, आनंद आणि सांस्कृतिक अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पारंपरिक वारसा आणि आधुनिकतेचा संगम अनुभवायला मिळाल्याने हा सोहळा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता सांस्कृतिक समृद्धीचा अनुभव देणारा ठरला. बुलढाण्यातील सांस्कृतिक जीवन अधिक समृद्ध करणारा आणि मराठी अस्मितेला नवी उभारी देणारा हा सोहळा ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

Web Title: The audience applauded the melodious performance of the artists marathi paul padte pudhe buldhana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुंज येथे मिरवणुकीत २ गटात हाणामारी! डीजेवरून उफाळला वाद; चार जण जखमी
1

गुंज येथे मिरवणुकीत २ गटात हाणामारी! डीजेवरून उफाळला वाद; चार जण जखमी

पाचवी, आठवीची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा! विद्यार्थ्यांचा मोठा आकडा परीक्षेत राहणार उपस्थित
2

पाचवी, आठवीची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा! विद्यार्थ्यांचा मोठा आकडा परीक्षेत राहणार उपस्थित

Washim News : परीक्षेच्या सीसीटीव्ही फुटेजचे जतन करा! मंडळाकडून क्षेत्रीय अधिकारी व परीक्षा केंद्र संचालकांना निर्देश
3

Washim News : परीक्षेच्या सीसीटीव्ही फुटेजचे जतन करा! मंडळाकडून क्षेत्रीय अधिकारी व परीक्षा केंद्र संचालकांना निर्देश

डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती
4

डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs SA : फेल फेल भारताचे फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल! SA ने 76 धावांनी मिळवला विजय

IND vs SA : फेल फेल भारताचे फलंदाज दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर पूर्णपणे फेल! SA ने 76 धावांनी मिळवला विजय

Feb 22, 2026 | 10:36 PM
किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

किंमत कमी म्हणूनच मार्केटमध्ये भाव जास्त! ‘ही’ आहे देशातील सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, किंमत तर फक्त 5.65 लाखांपासून सुरु

Feb 22, 2026 | 10:15 PM
Vijay Rashmika Wedding : ‘#virosh’ने दिली खुशखबर! चाहत्यांना बातमी दिली लग्नाची, ते ही गोंडस अंदाजात

Vijay Rashmika Wedding : ‘#virosh’ने दिली खुशखबर! चाहत्यांना बातमी दिली लग्नाची, ते ही गोंडस अंदाजात

Feb 22, 2026 | 10:14 PM
Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल

Hardik Pandya ने EX Wife नताशा आणि मुलगा अगस्त्यला भेट दिली ‘ही’ खास आलिशान कार, किंमत वाचूनच हडबडून जाल

Feb 22, 2026 | 09:46 PM
Karjat Panchayat Samiti: कर्जत पं.स. मध्ये महिला सभापती? पुरुषांची मक्तेदारी मोडली जाणार

Karjat Panchayat Samiti: कर्जत पं.स. मध्ये महिला सभापती? पुरुषांची मक्तेदारी मोडली जाणार

Feb 22, 2026 | 09:45 PM
Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने

Career Tips : फोटोग्राफी क्षेत्रात कसे घडवावे करिअर? असतात विशेष संधी, करा सोने

Feb 22, 2026 | 09:28 PM
कलाकारांच्या सुरेल सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद! ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ सोहळ्याला बुलढाण्यात प्रतिसाद

कलाकारांच्या सुरेल सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद! ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ सोहळ्याला बुलढाण्यात प्रतिसाद

Feb 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM