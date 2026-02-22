कलाकारांच्या सुरेल सादरीकरणाला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद! ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ सोहळ्याला बुलढाण्यात प्रतिसाद

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनकार्यावर आधारित ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’ या भव्य संगीत सोहळ्याला बुलढाण्यात रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. मराठी लोककला, संस्कृतीचा समृद्ध वारसा, परंपरा आणि सुरांची मोहिनी अनुभवण्याची संधी देणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. जिजामाता प्रेक्षागारात पार पडलेल्या या सोहळ्यात सभागृह खचाखच भरले होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या सांस्कृतिक कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या सादरीकरणांची रंगत पाहायला मिळाली. मराठी भावगीत, लोकगीते, देशभक्तीपर गीते तसेच आधुनिक मराठी संगीताचा सुंदर संगम प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला. कलाकारांनी आपल्या सुरेल आवाजाने, भावपूर्ण गायनाने आणि प्रभावी सादरीकरणाने उपस्थितांची मने जिंकली. प्रत्येक सादरीकरणानंतर टाळ्यांचा कडकडाट होत होता, तर अनेकांनी कलाकारांना उभे राहूनही दाद दिली.
या सोहळ्याला जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सपत्नीक उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. आपल्या मनोगतात त्यांनी उपस्थितांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि मराठी संस्कृतीचा समृद्ध वारसा जपण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच, हा सांस्कृतिक ठेवा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या या संदेशाला उपस्थितांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात स्थानिक प्रशासन आणि आयोजकांचे मोठे योगदान होते. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, नगराध्यक्ष पूजा गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी कलाकारांच्या सादरीकरणाचे कौतुक करत कार्यक्रमाला दाद दिली.
संपूर्ण कार्यक्रमात उत्साह, आनंद आणि सांस्कृतिक अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पारंपरिक वारसा आणि आधुनिकतेचा संगम अनुभवायला मिळाल्याने हा सोहळा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता सांस्कृतिक समृद्धीचा अनुभव देणारा ठरला. बुलढाण्यातील सांस्कृतिक जीवन अधिक समृद्ध करणारा आणि मराठी अस्मितेला नवी उभारी देणारा हा सोहळा ठरल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.