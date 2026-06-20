शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Farmers Protest Against Shaktipith Highway Three Day Elgar Morchas In Khanapur Kadegaon And Palus

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Updated On: Jun 20, 2026 | 07:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होणार असून, खानापूर, कडेगाव आणि पलूस तालुक्यांत सलग तीन दिवस भव्य एल्गार मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शक्तीपीठ संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या मोर्चांद्वारे महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात तीन तालुक्यांत सलग तीन दिवस ‘एल्गार’
  • हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरणार
  • विटा, कडेगाव आणि पलूस येथे मोर्चे
 

विटा : प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन आता अधिक तीव्र होणार असून, खानापूर, कडेगाव आणि पलूस तालुक्यांत सलग तीन दिवस हजारो शेतकऱ्यांचे एल्गार मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. शक्तीपीठ संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या मोर्चांद्वारे महामार्ग रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात येणार आहे.

संघर्ष समितीचे निमंत्रक अॅड. दीपक लाड यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सोमवार, २२ जून रोजी विटा येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत, मंगळवार, २३ जून रोजी कडेगाव येथील छत्रपती शिवाजी चौकातून प्रांताधिकारी कार्यालयावर, तर बुधवार, २४ जून रोजी पलूस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून तहसील कार्यालयावर भव्य एल्गार मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. तिन्ही मोर्चांची वेळ सकाळी १० वाजता ठेवण्यात आली आहे.

‘माहितीचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न’; RTI नियम 2026 रद्द करण्याची हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

शक्तीपीठ महामार्गामुळे सुपीक शेती, घरे आणि शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याची भावना व्यक्त करत आंदोलनकर्त्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर तीनही तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि युवक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. अॅड. लाड म्हणाले, “शेतकरी एकजुटीची ताकद सरकारला दाखविण्याची वेळ आली आहे. प्रसंगी रक्त सांडू, पण शेतकऱ्यांच्या एक इंच जमिनीला देखील धक्का लागू देणार नाही. शक्तीपीठ महामार्ग रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील.”

या आंदोलनाला परिसरातील विविध सामाजिक संघटना, ग्रामस्थ आणि शेतकरी संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे या मोर्चांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सलग तीन दिवसांचे मोर्चे

२२ जून (सोमवार) – विटा क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळा ते प्रांताधिकारी कार्यालय

२३ जून (मंगळवार) – कडेगाव छत्रपती शिवाजी चौक ते प्रांताधिकारी कार्यालय

२४ जून (बुधवार) – पलूस छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालय

संघर्ष समितीची भूमिका

शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी
शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी लढा
हजारो शेतकरी व महिला सहभागी होणार
विविध सामाजिक संघटनांचा जाहीर पाठिंबा

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात सर्व नऊ आरोपी निर्दोष ; धाराशिवमध्ये पद्मसिंह पाटील समर्थकांचा जल्लोष

Web Title: Farmers protest against shaktipith highway three day elgar morchas in khanapur kadegaon and palus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 07:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये बनावट खतांचा भांडाफोड; कृषी सेवा केंद्र सील करण्याचे आदेश
1

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये बनावट खतांचा भांडाफोड; कृषी सेवा केंद्र सील करण्याचे आदेश

Devendra Fadnavis : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांसाठी मोठी घोषणा; बचत गटांना 1 रुपयांत मिळणार शासकीय पडीक जमीन
2

Devendra Fadnavis : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांसाठी मोठी घोषणा; बचत गटांना 1 रुपयांत मिळणार शासकीय पडीक जमीन

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प
3

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्या जागेवरच मिटणार; ‘या’ तारखेला सासवडमध्ये विशेष कॅम्प

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
4

खरीप हंगामाआधी शेतकऱ्यांची फसवणूक! 400 ते 500 पोती संशयित खत जप्त, कृषी विभाग आणि विक्रेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

झम झम परफ्यूमर्सचे महाराष्ट्रात पदार्पण; मुंबईतील मुंब्रा येथे पहिले स्टोअर सुरू

Jun 20, 2026 | 07:29 PM
Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

Elon Musk चे 4700000 कोटी स्वाहा… SpaceX कंपनीचा शेअर दोन दिवसांत 18 टक्क्यांनी घसरला, जाणून घ्या का पसरली घबराट?

Jun 20, 2026 | 07:15 PM
Maharashtra Rain Alert: लवकरच खरेदी करा रेनकोट अन् छत्री; पाऊस कोकण किनारपट्टीवर थेट…

Maharashtra Rain Alert: लवकरच खरेदी करा रेनकोट अन् छत्री; पाऊस कोकण किनारपट्टीवर थेट…

Jun 20, 2026 | 07:15 PM
China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

Jun 20, 2026 | 07:13 PM
Rhea Kapoor : रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित कोट्यावधींच्या दागिन्यांची चोरी; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

Rhea Kapoor : रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित कोट्यावधींच्या दागिन्यांची चोरी; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

Jun 20, 2026 | 07:12 PM
Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Shaktipeeth Highway : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; खानापूर, कडेगाव आणि पलूसमध्ये सलग तीन दिवस मोर्चे

Jun 20, 2026 | 07:10 PM
‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद

‘हॅबिल्ड’चा ऐतिहासिक 10 वा जागतिक विक्रम; ‘हर घर योगा’ला अभूतपूर्व प्रतिसाद

Jun 20, 2026 | 06:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा