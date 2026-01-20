Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

उपमुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत केज विधानसभेच्या माजी आ. संगीता ठोंबरे यांनी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात जाहीर प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे केज विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची ताकद वाढली.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:08 PM
Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश

Kej Assembly Political News: केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला बळ; माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • केज विधानसभेत धनुष्यबाणाला मिळाले बळ
  • माजी आ. संगीता ठोंबरे यांचा शिंदे गटात प्रवेश
  • माजी आमदाराच्या प्रवेशाने शरद पवार गटाला धक्का
 

Kej Assembly Political News: उपमुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाच्या केज विधानसभेच्या माजी आ. संगीता ठोंबरे यांनी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात जाहीर प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे शरद पवार गटाच्या पक्षाला धारशिव जिल्ह्यात खिंडर पडले असून केज विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या शिंदे गटाच्या पक्षप्रवेशावेळी माजी आमदार संगीता ठोंबरे यांच्यासोबत माजी सरपंच किशोर थोरात, भगवान सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विजय केंद्रे, अशोक संक्राते, अरविंद चाळक, उमेश चाळक यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी शिवसेना बीड जिल्हाप्रमुख सचिन मुलुक, अनिल जगताप, माजी आ. ज्ञानराज चौगुले, धाराशिव विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना नेते अजित पिंगळे यांच्यासह शिवसेनेचे अनेक नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते.

हे देखील वाचा: Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू

शिवसेनेची उभारणी अधिक मजबूत होणार असल्याची ही सकारात्मक चिन्हे आहेत. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी बीड जिल्ह्यात शिवसेनेसोबत जोडले गेलेले हे पहिले माजी आमदार असल्याचे सांगितले. माजी आ. संगीता ठोंबरे यांच्या प्रवेशामुळे केज मतदारसंघात शिवसेना पक्षाची उभारणी अधिक मजबूत होईल आणि त्या पक्षवाढीसाठी सक्रिय भूमिका बजावतील, असा विश्वास संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केला. माजी आमदार संगीता ठोंबरे यांच्या प्रवेशामुळे केज मतदारसंघात शिवसेना पक्षाची उभारणी अधिक मजबूत होईल आणि त्या पक्षवाढीसाठी सक्रिय भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हे देखील वाचा: Latur Municipal Election Result 2026 : अमित देशमुखांनी भाजपा दिग्गजांना पाणी पाजले; लातूर महापालिकेवर एकहाती तिरंगा फडकला

माजी आमदार संगीता ठोंबरे यांचा त्यांच्या भागात जनसंपर्क अधिक असल्याने आणि त्यांचा समर्थकवर्ग जास्त असल्याने याचा निश्चित फायदा शिवसेना शिंदे गटाच्या पक्षाला येत्या आगामी निवडणुकीच्या काळात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बीड जिल्हयाचे जिल्हा परिषदेचे पद अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Former mla sangita thombre joins shiv sena shinde group

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 06:08 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM
Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Loan Against Property: भारतात मालमत्तेच्या बदल्यात कर्ज का ठरते आहे फायनान्शियल गेम-चेंजर?

Jan 22, 2026 | 08:01 PM
ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

ऑडिशनमध्ये मिळाला नकार पण ‘रुबाब’मध्ये झळकले रुबाबात! संभाजी-शीतलची कहाणी

Jan 22, 2026 | 08:00 PM
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jan 22, 2026 | 07:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM