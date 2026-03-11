Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान हे मराठा इतिहासातील अत्यंत प्रेरणादायी आणि भावनिक घटना मानली जाते. संभाजी महाराजांच्या शौर्य, त्याग आणि धर्मनिष्ठेची गाथा आजही प्रत्येक मनाता अभिमानाने जपली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:48 AM
Chhatrapati Sambhaji Maharaj death anniversary balidan din 11 march history

छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वराज्यासाठी आणि धर्मासाठी प्राणांची आहुती दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती शूर संभाजी महाराज यांनी धर्मासाठी आणि स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली. त्यांचे वीरमरण हे पराक्रम, स्वाभिमान व धर्मनिष्ठेचे प्रतीक आहे. आजही त्यांचे जीवनकार्य प्रत्येकाला जगण्याची नवे उमेद देते. छत्रपती संभाजी महाराजांना १६८९ मध्ये संगमेश्वराजवळ पकडण्यात आले. औरंगजेबाने त्यांच्यावर अमानुष छळ केला. मात्र ते कधीही झुकले नाहीत. अत्यंत अमानवी क्रूर छळ सहन करत त्यांनी हिंदवी स्वराज्यासाठी वीरमरण पत्करले. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिले. (Dinvishesh)

11 मार्च रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1818 : ब्रिटीश सैन्याने पुरंदर किल्ल्याला वेढा घातला.
  • 1886 : आनंदीबाई गोपाळराव जोशी यांना फिलाडेल्फिया विद्यापीठात डॉक्टर पदवी प्रदान करण्यात आली.
  • 1889 : पंडिता रमाबाईंनी मुंबईत शारदासदन ही विधवा आणि कुमारींसाठी शाळा सुरू केली.
  • 1918 : मॉस्कोला रशियाची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आले.
  • 1935 : बँक ऑफ कॅनडाची स्थापना झाली.
  • 1984 : ओअहिली आधुनिक जहाज जलउषा हिचे विशाखापट्टणम् येथे जलावरण झाले.
  • 1993 : उडिया कवी व साहित्यिक रमाकांत रथ यांना उपराष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या हस्ते सरस्वती सन्मान पुरस्कार पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
  • 1999 : इन्फोसिस ही नॅसडॅक ( Nasdaq ) शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी पहिली भारतीय कंपनी ठरली.
  • 2001 : बॅडमिंटनपटू पी. गोपीचंद यांनी जवळपास एकवीस वर्षांनी भारतासाठी ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.
  • 2001 : हरभजन सिंग कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅट्ट्रिक घेणारे पहिले भारतीय गोलंदाज ठरले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी ही कामगिरी केली.
  • 2011 : जपानमधील सेंदाईच्या पूर्वेला 8.9-रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला, ज्यामुळे प्रचंड सुनामी आली. जपानमध्ये हजारो लोक मरण पावले.
11 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1873 : ‘डेव्हिड होर्सले’ – युनिव्हर्सल स्टुडिओ चे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 फेब्रुवारी 1933)
  • 1912 : ‘शं. गो. साठे’ – नाटककार यांचा जन्म.
  • 1915 : ‘विजय हजारे’ – भारतीय क्रिकेटपटू आणि माजी कर्णधार यांचा जन्म. (मृत्यू: 18 डिसेंबर 2004)
  • 1916 : ‘हॅरॉल्ड विल्सन’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 मे 1995)
  • 1942 : ‘कॅप्टन अमरिंदर सिंह’ – पंजाब राज्याचे माजी मुख्यमंत्री
  • 1985 : ‘अजंता मेंडिस’ – श्रीलंकेचा गोलंदाज यांचा जन्म.
11 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1689 : ‘छत्रपती संभाजी राजे भोसले’ – मराठा साम्राजाचे दुसरे छत्रपती यांचे निधन. (जन्म: 14 मे 1657)
  • 1894 : ‘कार्ल स्मिथ’ – जर्मन रसायन शास्रज्ञ (जन्म 13 जून 1822)
  • 1955 : ‘अलेक्झांडर फ्लेमिंग’ – नोबेल पारितोषिक विजेते स्कॉटिश शास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 6 ऑगस्ट 1881)
  • 1957 : ‘रिचर्ड ईव्हेलिन बर्ड’ – दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावर जाणारे पहिले अमेरिकन वैमानिक आणि समन्वेशक यांचे निधन.
  • 1965 : ‘गौरीशंकर गोवर्धनराम जोशी’ – गुजराथी कथाकार व कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म: 12 डिसेंबर 1892)
  • 1970 : ‘अर्लस्टॅनले गार्डनर’ – अमेरिकन लेखक आणि वकील यांचे निधन. (जन्म: 17 जुलै 1889)
  • 1969 : ‘यशवंत कृष्ण खाडिलकर’ – संपादक यांचे निधन.
  • 1993 : ‘शाहू मोडक’ – हिन्दी व मराठी चित्रपट अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 25 एप्रिल 1918)
  • 2006 : ‘स्लोबोदान मिलोसोव्हिच’ सर्बिया व युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 20 ऑगस्ट 1941)

Published On: Mar 11, 2026 | 10:48 AM

