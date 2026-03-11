Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Usa Allows India To Buy Russian Oil For 30 Days Calls India Responsible Partner

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

India Oil Purchase: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, अमेरिकेने भारताला ३० दिवसांसाठी रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे, कारण भारत हा एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह मित्र मानला जातो.

Updated On: Mar 11, 2026 | 10:50 AM
usa allows india to buy russian oil for 30 days calls india responsible partner

अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी करण्याची दिली सूट, आणि म्हटले - कठीण काळात भारत एक जबाबदार भागीदार आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भारताचा जागतिक विजय
  • जबाबदार भागीदार
  • ऊर्जा संकट निवारण

India Russian Oil Purchase : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताने पुन्हा एकदा आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि इस्रायल दरम्यान (US-Israel Iran War) सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे संपूर्ण जगात ऊर्जेचे संकट उभे ठाकले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता असतानाच, अमेरिकेने भारताच्या बाजूने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने भारताला पुढील ३० दिवसांसाठी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे.

व्हाईट हाऊसकडून भारताचे मोठे कौतुक

मंगळवारी व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा केवळ एक व्यापारी भागीदार नाही, तर तो एक ‘जबाबदार आणि विश्वासार्ह मित्र’ आहे. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, भारताने नेहमीच कठीण काळात जागतिक स्थैर्यासाठी साथ दिली आहे. इराणच्या कृत्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत जो तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, तो भरून काढण्यासाठी भारताला ही सवलत देणे काळाची गरज असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ

इराण-इस्रायल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत जर भारताने चढ्या दराने तेल खरेदी केले असते, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय सामान्यांच्या खिशावर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करता येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मोठी मदत होईल. हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मोठे ‘कवच’ मानला जात आहे.

रशियाला आर्थिक फायदा नाही? अमेरिकेचे स्पष्टीकरण

या निर्णयावर भाष्य करताना अमेरिकेने एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेच्या मते, या सवलतीमुळे रशियाच्या तिजोरीत कोणतीही मोठी भर पडणार नाही. हे तेल आधीच जहाजांमध्ये भरलेले असून ते समुद्रात होते. केवळ जागतिक पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारतासारख्या महत्त्वाच्या मित्र राष्ट्राचे हित जपण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी टीम आणि ट्रेझरी सेक्रेटरींच्या सल्ल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

जबाबदार राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख

कॅरोलिन लॅविट यांनी नमूद केले की, भारताने यापूर्वी अमेरिकेच्या विनंतीवरून रशियन तेल खरेदी कमी केली होती. भारताची ही समजूतदार भूमिका आणि जागतिक नियमांचे पालन करण्याची वृत्ती पाहूनच अमेरिकेने ही तात्पुरती ३० दिवसांची सूट दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील राजनैतिक संबंधांचा मोठा विजय मानला जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने भारताला किती दिवसांची सूट दिली आहे?

    Ans: अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची (१ महिना) विशेष सवलत दिली आहे.

  • Que: या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल?

    Ans: या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील, परिणामी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता कमी होईल.

  • Que: अमेरिकेने भारताला 'जबाबदार भागीदार' का म्हटले?

    Ans: भारताने नेहमीच जागतिक शांततेचे समर्थन केले आहे आणि यापूर्वी रशियन तेल खरेदीबाबत अमेरिकेच्या धोरणांचा सन्मान राखला आहे, म्हणून अमेरिकेने भारताचे कौतुक केले आहे.

Web Title: Usa allows india to buy russian oil for 30 days calls india responsible partner

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा
1

World War 3: ‘इराणच्या शत्रूंनो… तुमच्या नशिबाचा विचार करा,’ तेहरानने अमेरिकेला ठणकावले; युद्धात मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?
2

US Iran युद्धात रशियाची एन्ट्री! पुतिन यांचा इराणला गंभीर इशारा; ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा, युद्ध थांबणार की भडकणार?

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाःकार
3

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाःकार

US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?
4

US Iran War : इराणचा समुद्री सापळा! होमुर्झ खाडीत खतरनाक माईन प्लॅननंतर ट्रम्प संतापले; जागतिक तेल पुरवठा धोक्यात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

Mar 11, 2026 | 10:50 AM
धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास

Mar 11, 2026 | 10:48 AM
किंमत कमी अन् फीचर्स भारी! Oppo चे स्वस्त व्हेरिअंट पाहून सर्वांनाच बसला धक्का, पावरफुल प्रोसेसरने आहे सुसज्ज

किंमत कमी अन् फीचर्स भारी! Oppo चे स्वस्त व्हेरिअंट पाहून सर्वांनाच बसला धक्का, पावरफुल प्रोसेसरने आहे सुसज्ज

Mar 11, 2026 | 10:42 AM
असे सजीव ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी असतो फार कमी वेळ, जाणून घेऊया प्राण्यांबद्दल सविस्तर माहिती

असे सजीव ज्यांच्याकडे जगण्यासाठी असतो फार कमी वेळ, जाणून घेऊया प्राण्यांबद्दल सविस्तर माहिती

Mar 11, 2026 | 10:39 AM
Revenue Department: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: ११ जिल्ह्यांत नवी कार्यालये आणि १४३ पदांची भरती

Revenue Department: महसूल विभागाचा मोठा निर्णय: ११ जिल्ह्यांत नवी कार्यालये आणि १४३ पदांची भरती

Mar 11, 2026 | 10:28 AM
‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

Mar 11, 2026 | 10:16 AM
Mumbai Crime: ‘एक दिवस फ्रिजमध्ये सापडशील…चारित्र्यावर आरोप, मानसिक छळ; MDS च्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या, काय नेमकं प्रकरण?

Mumbai Crime: ‘एक दिवस फ्रिजमध्ये सापडशील…चारित्र्यावर आरोप, मानसिक छळ; MDS च्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या, काय नेमकं प्रकरण?

Mar 11, 2026 | 10:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM