India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

India Russian Oil Purchase : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताने पुन्हा एकदा आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि इस्रायल दरम्यान (US-Israel Iran War) सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे संपूर्ण जगात ऊर्जेचे संकट उभे ठाकले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता असतानाच, अमेरिकेने भारताच्या बाजूने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने भारताला पुढील ३० दिवसांसाठी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे.
मंगळवारी व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा केवळ एक व्यापारी भागीदार नाही, तर तो एक ‘जबाबदार आणि विश्वासार्ह मित्र’ आहे. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की, भारताने नेहमीच कठीण काळात जागतिक स्थैर्यासाठी साथ दिली आहे. इराणच्या कृत्यांमुळे जागतिक बाजारपेठेत जो तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, तो भरून काढण्यासाठी भारताला ही सवलत देणे काळाची गरज असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे.
इराण-इस्रायल संघर्षामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत जर भारताने चढ्या दराने तेल खरेदी केले असते, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय सामान्यांच्या खिशावर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला असता. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला स्वस्त दरात रशियन तेल खरेदी करता येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर राहण्यास मोठी मदत होईल. हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक मोठे ‘कवच’ मानला जात आहे.
या निर्णयावर भाष्य करताना अमेरिकेने एक महत्त्वाची तांत्रिक बाब स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेच्या मते, या सवलतीमुळे रशियाच्या तिजोरीत कोणतीही मोठी भर पडणार नाही. हे तेल आधीच जहाजांमध्ये भरलेले असून ते समुद्रात होते. केवळ जागतिक पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारतासारख्या महत्त्वाच्या मित्र राष्ट्राचे हित जपण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी टीम आणि ट्रेझरी सेक्रेटरींच्या सल्ल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅरोलिन लॅविट यांनी नमूद केले की, भारताने यापूर्वी अमेरिकेच्या विनंतीवरून रशियन तेल खरेदी कमी केली होती. भारताची ही समजूतदार भूमिका आणि जागतिक नियमांचे पालन करण्याची वृत्ती पाहूनच अमेरिकेने ही तात्पुरती ३० दिवसांची सूट दिली आहे. हा निर्णय म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील राजनैतिक संबंधांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
Ans: अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची (१ महिना) विशेष सवलत दिली आहे.
Ans: या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील, परिणामी भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता कमी होईल.
Ans: भारताने नेहमीच जागतिक शांततेचे समर्थन केले आहे आणि यापूर्वी रशियन तेल खरेदीबाबत अमेरिकेच्या धोरणांचा सन्मान राखला आहे, म्हणून अमेरिकेने भारताचे कौतुक केले आहे.