‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर अभिनीत “डकैत: अ लव्ह स्टोरी” या रोमँटिक-अॅक्शन चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट मूळतः १९ मार्च रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता, परंतु आता १० एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे. सुरुवातीला हा चित्रपट “धुरंधर २” सोबत टक्कर देणार होता, परंतु आता तो अक्षय कुमार अभिनीत “भूत बांगला” सोबत स्पर्धा करणार आहे.
गीतू मोहनदास यांच्या दिग्दर्शनात पदार्पण करणाऱ्या यश-अभिनीत “टॉक्सिक” चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर रिलीज कॅलेंडरमध्ये गोंधळ उडाला आहे. आदिवी शेष यांचा चित्रपट १९ मार्च रोजी पवन कल्याण यांच्या “उस्ताद भगत सिंग” आणि रणवीर सिंग यांच्या “धुरंधर: द रिव्हेंज” सोबत टक्कर घेणार होता, परंतु चालू वादामुळे याची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली आहे.
‘डकैत: अ लव्ह स्टोरी’ची नवीन रिलीज डेट
अभिनेत्याने त्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर घोषणा केली की, “गोल्डफिश १० एप्रिल रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल.” बॉक्स ऑफिसवर होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी निर्माते हे पाऊल उचलत आहेत. परंतु, नवीन तारीख धोक्याशिवाय नाही, कारण प्रियदर्शन दिग्दर्शित ‘भूत बांगला’ हा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट त्याच तारखेला प्रदर्शित होणार आहे.
‘डकैत: अ लव्ह स्टोरी’ चित्रपटाची कथा आणि कलाकार
‘डकैत: अ लव्ह स्टोरी’ हा चित्रपट शनील देव यांनी दिग्दर्शित केला आहे. अभिनेता आदिवी शनील यांनी लिहिलेल्या कथेवर आधारित, यात प्रणय, अॅक्शन आणि भावनिक कथेचे समृद्ध मिश्रण आहे. ही कथा एका संतप्त कैद्याभोवती फिरते जो त्याच्या एक्स प्रेयसीवर सूड उगवतो कारण त्याला वाटते की तिने त्याचा विश्वासघात केला आहे. चित्रपटात अनुराग कश्यप देखील एका पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. सुनील, प्रकाश राज आणि अतुल कुलकर्णी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.
आदिवी सेश अभिनीत या चित्रपटात आधी श्रुती हासनला मुख्य अभिनेत्री म्हणून कास्ट करण्यात आले होते. परंतु, नंतर बातम्या आल्या की तिचे निर्मात्यांशी सर्जनशील मतभेद झाले आणि तिने चित्रपट सोडला. तिच्या जागी मृणाल ठाकूरला साइन करण्यात आले आहे.