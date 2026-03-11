Dharashiv Accident: टायर फुटल्याने भरधाव कार चहाच्या टपरीत घुसली; धाराशिवमध्ये माजी नगरसेवकासह दोघांचा मृत्यू

Mumbai Crime: ‘एक दिवस फ्रिजमध्ये सापडशील…चारित्र्यावर आरोप, मानसिक छळ; MDS च्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या, काय नेमकं प्रकरण?
काय घडलं नेमकं?
तेलंगणा राज्यातील एक नव दाम्पत्य तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवीचे दर्शन घेऊन हैदराबादकडे परत जात होते. यावेळी सोलापूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर उमरगा चौकाजवळील भारत टायर दुकानासमोर मारुती सुझुकी कार (क्रमांक टीएस 34 एफ 4706 / ) भरधाव वेगाने जात असताना अचानक उजव्या बाजूचे टायर फुटले. त्यामुळे चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि कर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चहाच्या स्टॉलमध्ये घुसली.
त्यावेळी स्टॉलवर माजी नगरसेवक बळीराम कृष्णा पवार (वय 48),तथा जनता अर्थमूवर्सचे मालक लाडनशा गुलाबशा मुर्शीद (वय 52) आणि मेकॅनिक सचिन भिमाशंकर कुटार (30)हे चहा पित बसले होते. त्यावेळी अचानक कार घुसल्याने बळीराम पवार व लाडनशा मुर्शीद यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर यात सचिन कुटार गंभीर जखमी झाले. तसेच टपरीचालक महादेव देढे यांनाही दुखापत झाली आहे.
अपघातामुळे तीन दुकानांचे नुकसान
या भीषण अपघातात चहाच्या टपरीसह परिसरातील तीन दुकानांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी जखमींना तातडीने जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरु आहे.
Ans: धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा शहराजवळ सोलापूर–हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर जकेकूर चौक परिसरात.
Ans: भरधाव कारचे उजव्या बाजूचे टायर अचानक फुटल्याने चालकाचा ताबा सुटला आणि कार चहाच्या टपरीत घुसली.
Ans: या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून दोघे जखमी झाले आहेत.