Dahi Handi 2026: गोविंदांसाठी आनंदाची बातमी! १० लाखांचा विमा, २ लाखांपर्यंत उपचार खर्च; विशेष विमा योजनेची घोषणा

या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे कवच केवळ दहीहंडीच्या दिवशी पुरते मर्यादित नसून, कठीण आणि दीर्घकाळाचा सराव करणाऱ्या मंडळांसाठी खास बनवले गेल आहे. हा विमा एकूण ७५ दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध राहील. या विम्याचे संरक्षण दिनांक ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंतच लागू राहील. त्यामुळे मंडळांनी वेळेचे भान ठेवून सराव करणे गरजेचे आहे. या विमा योजनेत वयोमर्यादेची अट १४ ते ७० वर्षे असली, तरी मंडळाचे मार्गदर्शन करणाऱ्या ७१ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ प्रशिक्षक आणि सहाय्यक प्रशिक्षकांनाही यात विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
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विमा कंपनी आणि असोसिएशनने सर्व मंडळांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व दहीहंडी मंडळांनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, चर्चगेट (मुंबई) येथील मुख्य कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन रीतसर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. ऑनलाइन किंवा त्रयस्थ व्यक्तींमार्फत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोंदणी दरम्यान प्रत्येक गोविंदाच्या नावे रुपये ११०/- या दराने प्रिमियम भरणे गरजेचे आहे. ही योजना विशेषतः ‘अधिकचा सराव’ करणाऱ्या अधिकृत मंडळांच्या सुरक्षेसाठी लागू करण्यात आली आहे.
कोणत्याही गोविंदाच्या कुटुंबावर उपचाराच्या खर्चाचा डोंगर उभा राहू नये, यासाठी फक्त ११० रुपयांत १० लाखांचे विमा कवच ही सुवर्णसंधी आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील गोविंदा पथकांनी दिरंगाई न करता तातडीने चर्चगेट कार्यालयात जाऊन आपल्या मंडळाची नोंदणी करावी,” असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
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