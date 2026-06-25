MHADA Lottery 2026 : म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

आगरकर नगर येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण भवन कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले की, म्हाडा पुणे मंडळाने नजीकच्या काळात सुमारे १० हजार घरांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी पुणे आणि ग्रामीण भागात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत.
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शिरूर येथे चार एकर भूखंडावर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला जात आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीजवळील खराबवाडी येथे अडीच एकर जागेवर परवडणारी घरे बांधली जात आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत खेड तालुक्यातील रोहकल आणि मुळशी तालुक्यातील नेरे येथे गृहबांधणी प्रकल्प सुरू आहेत.
या प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला.
ताथवडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सदनिकांचे हस्तांतरण यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील ७९२ सदनिकांसाठी १,४२२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पात: उत्तम दर्जाचे बांधकाम, अत्याधुनिक सुविधा, मोक्याचे स्थान, बाजारभावाच्या तुलनेत परवडणाऱ्या किमतीत घरे, अशा अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) – २४ सदनिका
मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) – ७६८ सदनिका
विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या.
सोडत प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी संपूर्ण कार्यक्रमाचे म्हाडाच्या अधिकृत @mhadaofficial यूट्यूब चॅनेलवर थेट प्रक्षेपण (Live Telecast) करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, कार्यकारी अभियंता मनीषा मोरे, उपमुख्य अधिकारी राहुल शिळीमकर, उच्चस्तरीय देखरेख समितीचे सदस्य दीपक नलावडे, दिपाली पाटील, धनंजय कुलकर्णी, तसेच मिळकत व्यवस्थापक तुषार जायभावे आणि रामचंद्र भोसले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. ताथवडे टप्पा-२ची ही सोडत आणि आगामी १० हजार घरांचे उद्दिष्ट हे पुणे आणि परिसरातील मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
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