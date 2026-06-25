गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MHADA Lottery 2026 : म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

म्हाडा पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या ताथवडे गृहनिर्माण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ७९२ सदनिकांसाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. या योजनेसाठी एकूण १,४२२ अर्ज प्राप्त झाले होते. अल्प उत्पन्न गटासाठी २४ आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७६८ सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • म्हाडाचे मोठे पाऊल!
  • ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण
  • लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य
MHADA Lottery 2026 News : म्हाडा पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारीतील ताथवडे गृहनिर्माण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ७९२ सदनिकांच्या वितरणासाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते ही सोडत पार पडली. या योजनेसाठी एकूण १,४२२ अर्ज प्राप्त झाले होते. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

१० हजार घरांच्या उभारणीचे लक्ष्य

आगरकर नगर येथील म्हाडाच्या गृहनिर्माण भवन कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले की, म्हाडा पुणे मंडळाने नजीकच्या काळात सुमारे १० हजार घरांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी पुणे आणि ग्रामीण भागात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत.

Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली

विविध भागांत नवीन प्रकल्प

शिरूर येथे चार एकर भूखंडावर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला जात आहे.

चाकण औद्योगिक वसाहतीजवळील खराबवाडी येथे अडीच एकर जागेवर परवडणारी घरे बांधली जात आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत खेड तालुक्यातील रोहकल आणि मुळशी तालुक्यातील नेरे येथे गृहबांधणी प्रकल्प सुरू आहेत.

या प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला.

ताथवडे टप्पा-२ची वैशिष्ट्ये

ताथवडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील सदनिकांचे हस्तांतरण यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील ७९२ सदनिकांसाठी १,४२२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पात: उत्तम दर्जाचे बांधकाम, अत्याधुनिक सुविधा, मोक्याचे स्थान, बाजारभावाच्या तुलनेत परवडणाऱ्या किमतीत घरे, अशा अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

कोणत्या गटांसाठी किती सदनिका?

अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) – २४ सदनिका

मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) – ७६८ सदनिका

विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या.

घरबसल्या पाहता आली सोडत

सोडत प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी संपूर्ण कार्यक्रमाचे म्हाडाच्या अधिकृत @mhadaofficial यूट्यूब चॅनेलवर थेट प्रक्षेपण (Live Telecast) करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, कार्यकारी अभियंता मनीषा मोरे, उपमुख्य अधिकारी राहुल शिळीमकर, उच्चस्तरीय देखरेख समितीचे सदस्य दीपक नलावडे, दिपाली पाटील, धनंजय कुलकर्णी, तसेच मिळकत व्यवस्थापक तुषार जायभावे आणि रामचंद्र भोसले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. ताथवडे टप्पा-२ची ही सोडत आणि आगामी १० हजार घरांचे उद्दिष्ट हे पुणे आणि परिसरातील मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Motilal Nagar redevelopment: मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नवा वाद; इस्टेटव्ह्यूकडून विकास समितीच्या आरोपांचे खंडन

Web Title: Mhada pune tathawade phase 2 lottery announced 792 flats for 1422 applications

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 06:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग, हातात हात अन्…’, सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल, ‘काय कारस्थानी होती बाई…’
1

‘कॅफेच्या टेबलवर केतनच्या मर्डरचा प्लॅनिंग, हातात हात अन्…’, सिया-चेतनचा ‘तो’ Video पाहून म्हणाल, ‘काय कारस्थानी होती बाई…’

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…
2

Ketan Agarwal Muder Case: लोहगड हत्याकांडाचा थरारक खुलासा; 3 प्लॅन, ‘डेथ पॉईंट’ आणि सिग्नल मिळताच चेतनने…

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ
3

Ketan Agarwal Murder Case : मला लग्न करायचं नाही सांगितलं होतं…, सिया गोयलच्या खुलाशाने लोहगड हत्याकांडात खळबळ

Pune Crime: ‘मी तिला सून मानलं होतं…’; केतन अग्रवालच्या आईने सांगितली सियासोबतच्या नात्याची कहाणी
4

Pune Crime: ‘मी तिला सून मानलं होतं…’; केतन अग्रवालच्या आईने सांगितली सियासोबतच्या नात्याची कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुद्रांक शुल्क घोटाळा आणि अवैध उत्खननाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; दोन स्वतंत्र टास्क फोर्सची घोषणा

मुद्रांक शुल्क घोटाळा आणि अवैध उत्खननाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; दोन स्वतंत्र टास्क फोर्सची घोषणा

Jun 25, 2026 | 07:41 PM
‘रोजच्या शिवीगाळीने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक’, संजय राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी करत महिला सेनेचे पोलीस आयुक्तांना निवेदन

‘रोजच्या शिवीगाळीने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कलंक’, संजय राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी करत महिला सेनेचे पोलीस आयुक्तांना निवेदन

Jun 25, 2026 | 07:30 PM
विमानाचा प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये? कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तिकीट दरांबाबत सरकारचे मोठे संकेत

विमानाचा प्रवास आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये? कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने तिकीट दरांबाबत सरकारचे मोठे संकेत

Jun 25, 2026 | 07:23 PM
भीषण! PMP मध्ये मनुष्यबळाचा ‘दुष्काळ’; सुधारणा, बदल करायचा तरी कसा? वाचा सविस्तर

भीषण! PMP मध्ये मनुष्यबळाचा ‘दुष्काळ’; सुधारणा, बदल करायचा तरी कसा? वाचा सविस्तर

Jun 25, 2026 | 07:08 PM
Operation Tiger : ऑपरेशन टायगर यशस्वी; सहा खासदारांच्या फोडाफोडीत फडणवीसांची शिष्टाई ठरली निर्णायक

Operation Tiger : ऑपरेशन टायगर यशस्वी; सहा खासदारांच्या फोडाफोडीत फडणवीसांची शिष्टाई ठरली निर्णायक

Jun 25, 2026 | 06:53 PM
टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव

टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव

Jun 25, 2026 | 06:51 PM
Ketan Agarwal Pune Case : ‘त्या मुलीलाही त्याच गडावरून…’ अभिनेत्रीचा संताप उसळला! केली रोखठोक न्यायची मागणी

Ketan Agarwal Pune Case : ‘त्या मुलीलाही त्याच गडावरून…’ अभिनेत्रीचा संताप उसळला! केली रोखठोक न्यायची मागणी

Jun 25, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा