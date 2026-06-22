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Maharashtra Rain Alert: सावधान! 48 तास धोक्याचे? कोकणात पाऊस आक्रमक होणार, तर…

Updated On: Jun 22, 2026 | 07:17 PM IST
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सारांश

राज्यात पुढील चार ते पाच दिवस पावसासाठी पोषक वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे. कोकण-गोव्यात अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता असून मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो.

Maharashtra Rain Alert: सावधान! 48 तास धोक्याचे? कोकणात पाऊस आक्रमक होणार, तर...

कोकणाला मुसळधार पावसाचा इशारा (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • मान्सून पुढील ४८ तासांत महाराष्ट्र व्यापणार
  • राज्यात पावसासाठी पोषक वातावरण
  • काल पुणे शहरात पावसाने लावली हजेरी 
सुनयना सोनवणे/पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेल्या नैऋत्य मोसमी पावसाने अखेर महाराष्ट्रातील वाटचाल पुन्हा सुरू केली असून सोमवारी (ता. २२) मान्सूनने रायगडमधील अलिबाग आणि पुण्यापर्यंत मजल मारली. त्यामुळे पुणेकरांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला असून पुढील ४८ तासांत मुंबईसह राज्याच्या आणखी काही भागांत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) व्यक्त केली आहे.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सोमवारी मान्सूनने मध्य अरबी समुद्राचा काही भाग, महाराष्ट्रातील अलिबाग व पुण्यासह आणखी काही क्षेत्रे तसेच तेलंगणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड आणि बिहारमधील काही भाग व्यापले. सध्या मान्सूनची उत्तर सीमा अलिबाग, पुणे, निजामाबाद, दंतेवाडा, बालांगीर, सुंदरगड, छत्रा, गया आणि मुझफ्फरपूर येथून जात आहे.

राज्यात पुढील चार ते पाच दिवस पावसासाठी पोषक वातावरण राहण्याचा अंदाज आहे. कोकण-गोव्यात अनेक ठिकाणी पावसाची शक्यता असून मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांसह मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे कोकण-गोव्यातील सर्व जिल्ह्यांना ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे.

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मध्य महाराष्ट्रातील पुणे, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर आणि घाट परिसरात पुढील दोन दिवस तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, विदर्भातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता असल्याने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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पुणे शहर आणि परिसरात सोमवारी (ता.२२) कमाल तापमानात सुमारे तीन अंश सेल्सिअसने घट होऊन ते ३३ अंश सेल्सिअसवर नोंदविण्यात आले, तर किमान तापमान २३.७ अंश सेल्सिअस होते. दिवसभर कधी ऊन तर कधी ढगाळ वातावरण अनुभवास आले. मंगळवारी (ता.२३) कमाल तापमान स्थिर राहण्याची, तर किमान तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. पुढील काही दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारनंतर किंवा सायंकाळी मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनच्या आगमनामुळे तापमानात आणखी घट होऊन उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Imd gave heavy rain yellow aret to kokan and all maharashtra next 2 days latest weather updates

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Published On: Jun 22, 2026 | 07:17 PM

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