Karad News: भूमिअभिलेख विभागाची पुनर्रचना; कराडच्या प्रशासकीय इमारतीत आजपासूनच नवे कार्यालय कार्यरत

Satara-Karad News: कराड शहर आणि परिसरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना जमीन महसूल, भूमापन तसेच मालमत्तांच्या नोंदीसंबंधी सेवा अधिक वेगाने व सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी शासनाने कराड येथे स्वतंत्र नगर भूमापन अधिकारी (सिटी सर्व्हे) कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज आजपासून सुरू झाले असून, त्यामुळे नागरिकांची दीर्घकाळची मागणी पूर्ण झाली आहे.
आतापर्यंत शहर आणि ग्रामीण भागातील भूमापन व अभिलेखांची कामे एकाच कार्यालयामार्फत केली जात होती. परिणामी कामांचा मोठा ताण निर्माण होत होता. अर्ज निकाली काढण्यासाठी विलंब होत असल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने भूमी अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करत स्वतंत्र नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन कार्यालयामुळे शहर व परिसरातील मालमत्ता नोंदी, फेरफार, मोजणी, नकाशे, अभिलेख दुरुस्ती आणि इतर भूमापनाशी संबंधित कामांचा निपटारा अधिक जलद होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या या कार्यालयाचा तात्पुरता कार्यभार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून, लवकरच पूर्णवेळ नगर भूमापन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रशासकीय इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर हे कार्यालय कार्यरत झाले आहे. त्याचबरोबर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या मूळ कार्यक्षेत्रातही बदल करण्यात आले असून काही गावे व सजे नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
कराड शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार, वाढती बांधकामे आणि मालमत्तांच्या व्यवहारांची संख्या लक्षात घेता स्वतंत्र सिटी सर्व्हे कार्यालयाची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. या निर्णयामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच नागरिकांच्या कामांचा वेगही वाढणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या स्वतंत्र सिटी सर्व्हे कार्यालया अंतर्गत
गाव आणि मिळकतींची संख्या; कराड शहर, कार्वे (१२३८), कोपर्डे हवेली (९८६), वडगाव हवेली (११२५), विरवडे (१०३०), करवडी (९५२), वाघेरी (७३६), शेरे (७७९), रेठरे बुद्रुक (१५३६), रेठरे खुर्द (९०७), शेणोली (८२४), वाठार (७०५), आटके (८२५), कालवडे (११८२),
बेलवडे बुद्रुक (७६१), काले (२३३१), कासार शिरंबे (७५३), ओंड (१२५८), नांदगाव (७४४), सवादे (९०१), येळगाव (८४१), तांबवे (१३०४), विंग (१०२०), कोळे (१४८१), कोळेवाडी (७०६), वहागाव (१०२४), इंदोली (१२३८), चरेगाव (९२५),
चोरे (७८३), पाल (१५७८), मसूर (१७२०), हेळगाव (९४१), शामगाव (११०९), शिरवडे (८८७), तळबीड (११२७), उंब्रज (१६२२), बनवडी (७६३), उंडाळे (९१८), मुंढे (८३६), खोडशी (९२२), बेलवडे हवेली (१०४४), सुपने (६१८), गोळेश्वर (६५९),
येरवळे (९९५), चचेगाव (५७३), जखिणवाडी (११८२), नांदलापूर (८०१), चिखली (६९५), कोडोली (९९४), गोवारे (१०४५), सदाशिवगड (१७८१), पेरले (८७३), कापील (६५५), येणपे (८७४), नारायणवाडी (१७८), कोणेगाव (७७३) आणि धोंडेवाडी (६९०) अशी आहे.