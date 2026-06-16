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चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

Updated On: Jun 16, 2026 | 11:29 AM IST
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सारांश

Ratnagiri School News :  चिपळूणमधील बापट आळीतील कन्याशाळेत शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थिनींना स्वागताऐवजी अवजड लोखंडी कपाटे उचलण्यास भाग पाडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीतील ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थिनींना कष्टप्रद काम करावे लागल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला....

चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

चिपळूणमध्ये धक्कादायक प्रकार! शाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट; विद्यार्थिनींना उचलावी लागली लोखंडी कपाटे

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विस्तार
  • चिपळूण कन्याशाळेत विद्यार्थिनींकडून अवजड कामे
  • पहिल्याच दिवशी स्वागताऐवजी कष्ट
  • ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणाचा फटका विद्यार्थिनींना
Chiplun Girls School News Marathi : शाळेचा पहिला दिवस म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी आनंद, उत्साह आणि स्वागताचा क्षण असतो. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे वाजतगाजत स्वागत केले जाते, पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले जाते, तर काही शाळांमध्ये औक्षण करून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात केली जाते. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण शहरात याच पहिल्या दिवशी एका शाळेत विद्यार्थिनींना स्वागताऐवजी अवजड कामे करावी लागल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

चिपळूण शहरातील बापट आळी परिसरातील कन्याशाळेत हा प्रकार घडला. शाळेच्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्ती आणि डागडुजीचे काम एका ठेकेदाराकडे देण्यात आले होते. संबंधित काम पूर्ण झाल्यानंतरही वर्गखोल्यांमध्ये बांधकाम साहित्य, अडगळ आणि अस्वच्छता तशीच पडून होती. यामुळे शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांनी संबंधित ठेकेदाराला वारंवार साफसफाई आणि साहित्य हटवण्याची विनंती केली होती. मात्र, शिक्षकांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करत ठेकेदाराने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अखेर शाळा सुरू होण्याचा दिवस उजाडला आणि वर्गखोल्या वापरण्यायोग्य नसल्याचे चित्र दिसून आले. विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून शिक्षकांनी स्वतः पुढाकार घेत वर्गांमधील कौले आणि इतर साहित्य हटवण्याचे काम सुरू केले.

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याचदरम्यान, वर्गखोल्यांमध्ये असलेली अवजड लोखंडी कपाटे हलवण्याची वेळ आली. धक्कादायक बाब म्हणजे ही कपाटे हलवण्यासाठी विद्यार्थिनींची मदत घेण्यात आली. पहिल्याच दिवशी विद्यार्थिनींना अंगमेहनतीची आणि संभाव्य धोकादायक कामे करावी लागल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पालक, नागरिक आणि शिक्षणप्रेमींमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. येथील शिक्षकांनी शेवटी स्वतः अंगमेहनत करून त्या वर्गखोल्यांमधील ठेवलेली कौले व अन्य साहित्य अन्यत्र हलविले. यानंतर याठिकाणी असणारी अवजड लोखंडी कपाटे चक्क विद्यार्थिनींना उचलावी लागली. पहिल्या दिवशी त्यांचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत होण्याऐवजी त्यांना अंगमेहनतीचे काम करावे लागले. ठेकेदाराच्या अनागोंदीचा फटका या विद्यार्थिनींना बसला.

पालकांकडून शाळा प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदाराविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केल्याचा आरोप केला जात आहे. शाळेत सुरू असलेल्या डागडुजीच्या कामांमध्ये योग्य नियोजनाचा अभाव आणि ठेकेदाराच्या अनागोंदीमुळे निष्पाप विद्यार्थिनींना याचा फटका बसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी शिक्षण विभागाने चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

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Web Title: Chiplun girls school students heavy work first day video viral june 2026

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Published On: Jun 16, 2026 | 11:29 AM

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