कृष्णा कारखाना निवडणूक; सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणीस प्रारंभ; वाढलेल्या टक्केवारीचा कौल कोणाला, उत्सुकता शिगेला

कराड/प्रतिनिधी : पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात नावलौकिक असलेल्या रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक संचालक मंडळ निवडणुकीचा निकाल आज (मंगळवारी) जाहीर होणार असून, या निवडणुकीची मतमोजणी सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. सत्ताधारी जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेल आणि कृषीमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेल यांच्यात झालेल्या थेट लढतीचा निकाल कोणाच्या बाजूने झुकणार, याबाबत सभासदांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कराड येथील वखार महामंडळाच्या गोडाऊन क्रमांक ६, मार्केट यार्ड येथे मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी अपर्णा यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मतमोजणीसाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असून, परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
निवडणुकीसाठी रविवारी झालेल्या मतदानात मोठ्या प्रमाणात सभासदांनी सहभाग नोंदविला. सुमारे सात हजार मयत सभासद वगळल्यानंतर पात्र मतदारांमध्ये ८२.२६ टक्के मतदानाची नोंद झाली, तर अधिकृत मतदार यादीतील ५० हजार २५२ मतदारांच्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी ७०.७६ इतकी राहिली. विशेष म्हणजे, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत तब्बल २ हजार २६७ मतांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या मतदानाचा कल कोणाच्या बाजूने गेला, याची चर्चा सध्या सर्वत्र रंगली आहे.
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मतमोजणी दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या फेरीत ७७ टेबलांवर, तर दुसऱ्या फेरीत ७६ टेबलांवर मतमोजणी होणार आहे. प्रत्येक टेबलावर दोन्ही पॅनेलच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मतमोजणी मतदान केंद्रनिहाय करण्यात येणार असून, सर्वप्रथम अनुसूचित जाती-जमाती, महिला प्रतिनिधी, इतर मागास प्रवर्ग तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग गटांची मतमोजणी होईल. त्यानंतर सर्वसाधारण ऊस उत्पादक गटांतील मतांची मोजणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. वडगाव हवेली-दुशेरे, कार्वे-काले, तांबवे-नेर्ले, बोरगाव-रेठरे हरणाक्ष, येडेमच्छिंद्र-वांगी, तसेच रेठरे बुद्रुक-शेणोली या सहा गटांतील मतांचे निकाल अनुक्रमे जाहीर केले जाणार आहेत.
या निवडणुकीत कारखान्याचे विद्यमान चेअरमन डॉ. सुरेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील जयवंतराव भोसले सहकार पॅनेल आणि माजी चेअरमन अविनाश मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सौ. अर्चनाताई मोहिते यांच्या नेतृत्वाखालील कृषीमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेल यांच्यात प्रतिष्ठेची लढत रंगली होती. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत दोन्ही बाजूंनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केल्याने ही निवडणूक संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय व सहकार क्षेत्रातील चर्चेचा विषय ठरली.
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कराडसह सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, कडेगाव आणि खानापूर तालुक्यांमधील १५३ मतदान केंद्रांवर मतदान शांततेत पार पडले होते. आता मतपेट्यांमध्ये बंद झालेले दोन्ही पॅनेलचे राजकीय भवितव्य आज उघड होणार असल्याने नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते आणि हजारो सभासदांच्या नजरा मतमोजणी केंद्राकडे लागल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत अंतिम निकाल हाती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, कृष्णा कारखान्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या नेतृत्वाचा फैसला आज होणार आहे.