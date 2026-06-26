शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; IMD कडून यलो अलर्ट जारी

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Weather Alert: राज्यातील दमट उष्णतेनंतर हवामानात बदल होणार आहे. हवामान विभागाने (IMD) २७ जून रोजी मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह अनेक भागांत जोरदार वादळ आणि मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! 'या' १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा (Photo Credit- AI)

राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार! 'या' १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज्यात पुन्हा हवामान बदलणार!
  • ‘या’ १५ जिल्ह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा
  • IMD कडून यलो अलर्ट जारी
मुंबई: दोन दिवस पडलेल्या हलक्या पावसानंतर राज्यातील हवामानात पुन्हा बदल होणार आहे. पाऊस ओसरल्यानंतर मुंबई आणि नागपूरसारख्या भागात उष्णता आणि दमटपणा वाढला होता, परंतु भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आता २७ जून रोजी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा दिला आहे.

कोकण विभागासाठी मुसळधार पावसाचा इशारा

२७ जून रोजी राज्याची राजधानी मुंबई तसेच ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या मते, या जिल्ह्यांतील काही भागांत विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. या काळात किनारपट्टीच्या भागात ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून, त्यामुळे तापमानात घट होईल.

मध्य महाराष्ट्रासाठी ‘येलो अलर्ट’

सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि घाटांनी वेढलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातही हवामान विभागाने सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. शनिवारसाठी पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांसाठी ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांसाठीही पावसाचा ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांच्या काही भागांसाठीही मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात मान्सूनचे जोरदार आगमन; पुणे जिल्ह्याला पावसाचा ‘ऑरेंज अलर्ट’

विदर्भातील कसे असेल हवामान?

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्यांसह (ताशी ४०-५० किमी) वादळ होण्याची शक्यता आहे. या जिल्ह्यांसाठी २७ जून रोजी ‘येलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. वादळाच्या वेळी नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावे, असा सल्ला स्थानिक प्रशासनाने दिला आहे.

अकोला आणि अमरावतीत पावसाची दीर्घ प्रतीक्षा

राज्याच्या इतर भागांत पावसाची तयारी सुरू असताना, विदर्भातील काही जिल्ह्यांना मात्र पावसासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. या हंगामात आधीच प्रचंड उष्णतेचा सामना करणाऱ्या अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये सध्या तरी दुष्काळी परिस्थिती कायम राहील. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, पुढील दोन ते तीन दिवसांत या भागांत पाऊस पडण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मान्सूनच्या पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती २९ जूननंतरच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Rain Alert: दारं, खिडक्या बंद करा! पुढील 6 दिवस धोक्याचे; कोकण अन् गोव्यात…

Web Title: Maharashtra weather updates imds yellow alert for rain and storm in 15 districts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Sugar Export Ban : साखरेवर भारताचा ब्रेक ; El Nino मुळे तीन हंगामांसाठी निर्यातीवर बंदी
1

India Sugar Export Ban : साखरेवर भारताचा ब्रेक ; El Nino मुळे तीन हंगामांसाठी निर्यातीवर बंदी

राज्यात मोठं जलसंकट; बीडला सर्वाधिक फटका, 173 लहान-मोठ्या जलाशयांपैकी 81 पूर्णपणे कोरडेच
2

राज्यात मोठं जलसंकट; बीडला सर्वाधिक फटका, 173 लहान-मोठ्या जलाशयांपैकी 81 पूर्णपणे कोरडेच

Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता
3

Maharashtra Rain Update : मुंबईकरांनो सावधान! पुढील 2-3 तास महत्त्वाचे; वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता

El Nino चा वाढतोय धोका… IMD कडून अलर्ट! भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावणार? शेतीपासून महागाईपर्यंत सर्वत्र परिणाम
4

El Nino चा वाढतोय धोका… IMD कडून अलर्ट! भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावणार? शेतीपासून महागाईपर्यंत सर्वत्र परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jai Moondra: जन्म भारतात, आयर्लंडच्या संघातून पदार्पण; पहिल्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला केले Bold, कोण आहे जय मुंद्रा

Jun 26, 2026 | 08:57 PM
कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

कंदील आणि डमरू घेऊन भल्या पहाटे यायचा हा ‘पिंगळा’! भविष्य सांगायचा,उपदेश करायचा आणि दिस उजडायच्या आधी निघून जायचा!

Jun 26, 2026 | 08:44 PM
विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

विद्यार्थ्यांनो सावधान! सोशल मीडियावरून डाऊनलोड केलेली पुस्तके असू शकतात ‘फेक’, NCERT चा मोठा इशारा

Jun 26, 2026 | 08:40 PM
राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?

राजकारणात मोठी खळबळ! उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच विमानातून नागपूरला; योगायोग की नवे राजकीय संकेत?

Jun 26, 2026 | 08:40 PM
Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका

Jun 26, 2026 | 08:35 PM
HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

Jun 26, 2026 | 08:24 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘माझा विश्वासच बसत नाही…’, मायकल वॉन भडकला; वैभवला न घेतल्यामुळे टीम इंडियाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Vaibhav Sooryavanshi: ‘माझा विश्वासच बसत नाही…’, मायकल वॉन भडकला; वैभवला न घेतल्यामुळे टीम इंडियाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Jun 26, 2026 | 08:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा