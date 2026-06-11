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Raj Thackeray: राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…’, सोशल मीडियावरील पोस्ट Viral

Updated On: Jun 11, 2026 | 06:12 PM IST
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सारांश

Raj Thackeray Emotional Message: राज ठाकरे यांचा वाढदिवस १४ जून रोजी आहे, परंतु त्यांनी सोशल मीडियावर आधीच एक भावूक संदेश लिहिला आहे. या संदेशाद्वारे त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या आहेत.

राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण...', (Photo Credit- X)

राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण...', (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद
  • “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…”
  • सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांचा वाढदिवस १४ जून रोजी असतो. दरवर्षी त्यांच्या समर्थकांमध्ये या दिवशी मोठा उत्साह असतो आणि मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी शुभेच्छा देण्यासाठी चाहत्यांची व कार्यकर्त्यांची वर्दळ असते. मात्र, यंदा राज ठाकरे यांनी आपला वाढदिवस एका वेगळ्या आणि विशेष पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या ‘महाराष्ट्र सैनिकां’ना आणि हितचिंतकांना उद्देशून लिहिलेल्या एका भावपूर्ण व प्रेरणादायी संदेशात त्यांनी दिखाव्यापेक्षा पर्यावरण संवर्धनाला अधिक महत्त्व दिले आहे.

काय म्हणाले राज ठाकरे?

आपल्या संदेशात राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, यंदा १४ जून रोजी ते मुंबईत नसतील आणि त्यामुळे कोणालाही प्रत्यक्ष भेटू शकणार नाहीत. त्यांनी कार्यकर्त्यांना एक विशेष विनंती केली आहे: नेहमीप्रमाणे पुष्पगुच्छ, मिठाई आणि केक आणणे किंवा शहरात मोठे होर्डिंग्ज उभारणे यांऐवजी, त्यांनी जनहिताचे उपक्रम राबवून हा दिवस साजरा करावा. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणाऱ्या होर्डिंग्जनी शहर भरवून टाकण्यापेक्षा निसर्ग संवर्धनासाठी पावले उचलणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे मानणे आहे.

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राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना राज्यभर फळझाडे आणि फुलझाडे लावण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केवळ दिखाव्यासाठी रोपे लावू नका, कारण योग्य काळजी न घेतल्यास ती अनेकदा सुकून जातात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याऐवजी, त्यांनी नर्सरीमधून मोठी आणि अधिक तग धरू शकणारी रोपे आणून ती अशा ठिकाणी लावण्यास सांगितले आहे जिथे त्यांना पुरेसा सूर्यप्रकाश आणि पाणी मिळेल. भविष्यातील रस्ते रुंदीकरणाच्या प्रकल्पांमुळे नंतर तोडावी लागतील अशा ठिकाणी झाडे लावली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. तसेच, या मोहिमेत स्थानिक रहिवाशांना सहभागी करून घेण्याचे आणि त्यांच्यावर झाडांच्या देखभालीची जबाबदारी सोपवण्याचे आवाहनही त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले.

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मुक्या पशू-पक्ष्यांची काळजी

वाढते तापमान आणि अपुऱ्या पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन, राज ठाकरे यांनी पशू-पक्ष्यांसाठी पाण्याची सोय करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना शहरे आणि जंगलांच्या सीमावर्ती भागात पाण्याच्या कुंड्या बांधण्यास सांगितले आहे आणि त्या नियमितपणे पाण्याने भरलेल्या राहतील याची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चंद्रपूरचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना पाण्यासाठी भटकणाऱ्या प्राण्यांबद्दल समजले, तेव्हा त्यांनी त्वरित तिथे पाण्याच्या कुंड्या बांधण्याचे आदेश दिले होते.

सरकारवर टीका आणि भविष्याबद्दल चिंता

आपल्या संदेशात त्यांनी विद्यमान सरकारवरही टीका केली. सध्या झाडे तोडणाऱ्यांचे वर्चस्व असून, त्यांनी नैसर्गिक जंगलांची जागा ‘काँक्रीटच्या जंगलांनी’ घेतली आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. आपण आताच झाडे वाचवली नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना झाड कसे असते हे पाहण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

सोशल मीडियावरील ‘लाइक्स’ नव्हे, तर आशीर्वाद मिळवा

शेवटी, त्यांनी कार्यकर्त्यांना सक्त सूचना दिली की, या मोहिमेला केवळ एका दिवसापुरत्या फोटो काढण्याच्या कार्यक्रमापुरते मर्यादित ठेवू नये. सोशल मीडियावर ‘लाइक्स’ आणि ‘व्ह्यूज’ मिळवणे हा उद्देश नसून, निसर्ग आणि जनतेचे आशीर्वाद मिळवणे हा मुख्य उद्देश असावा, यावर त्यांनी भर दिला. राज ठाकरे यांचा हा संदेश केवळ त्यांच्या कार्यकर्त्यांसाठी एक सूचना नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर पर्यावरणाप्रती निर्माण झालेल्या एका नवीन संवेदनशीलतेचेही निदर्शक आहे.

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Web Title: Mns chief raj thackeray emotional social media post urges party workers not to meet on his birthday

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Published On: Jun 11, 2026 | 06:05 PM

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