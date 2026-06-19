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Mumbai BEST Bus Strike: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

Updated On: Jun 19, 2026 | 11:22 AM IST
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सारांश

कोर्टाने बंदी घातल्यानंतरही बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने मुंबईकरांचे मोठे हाल होत आहेत. मुंबईतील बहुतांश डेपोमधून सकाळपासून एकही बस बाहेर पडलेली नाही. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, २७६६ बसपैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर धावत आहेत. परिणामी, कार्यालयीन वेळेत चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल होत आहे.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक, २७६६ पैकी केवळ ३२ बस रस्त्यावर, मुंबईकरांचे हाल

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विस्तार
  • मध्यरात्रीपासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप
  • बेस्ट कर्मचाऱ्यांची 100 टक्के बंदची हाक
  • बससेवा आणि वीज विभागावर परिणाम होण्याची भीती
Mumbai BEST Bus Strike : एकीकडे आज म्हणजेच 19 जून 2026 रोजी मुंबईतील बीकेसी येथे ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट डे’ साजरा केला जात आहे, तर दुसरीकडे 18 जूनच्या मध्यरात्रीपासून बेस्टचे बस आणि वीज विभागातील कर्मचारी संपावर गेले आहेत.18 जूनच्या सायंकाळी झालेल्या बैठकीत बेस्ट समितीचे सदस्य नितीन नांदगावकर यांनी कर्मचाऱ्यांना मध्यरात्रीनंतर डेपोतून एकही बस बाहेर काढू नये, असे आवाहन करत आंदोलनाची घोषणा केली. या बैठकीला चालक, वाहक आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते.

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मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बेस्टची बससेवा ठप्पमुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. या संपामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन प्रवासावर परिणाम होण्याची शक्यता असून रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांची मनमानीही वाढू शकते. दरम्यान, मुंबईतील बहुतांश डेपोमधून आज सकाळपासून एकही बस निघालेली नाही. यामुळे सकाळच्या वेळी कार्यालय गाठताना चाकरमान्यांचे प्रवासाचे हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी रांगा लागल्या आहेत. २७६६ बसपैकी फक्त ३२ बस रस्त्यावर असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

दरम्यान, बेस्ट प्रशासनाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत औद्योगिक न्यायालयाने ‘बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समिती’शी संबंधित कर्मचारी आणि वेट-लीज ऑपरेटरांना १८ जूनच्या मध्यरात्रीपासून प्रस्तावित संपावर जाण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्मचाऱ्यांनी संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण

वेतन कराराची अंमलबजावणी

थकीत देयकांचे तातडीने भुगतान

कंत्राटीकरणावर बंदी

नव्या बसांचा ताफ्यात समावेश

पब्लिक ट्रान्सपोर्ट डे निमित्त अतिरिक्त बसांची व्यवस्था

पब्लिक ट्रान्सपोर्ट डेच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट प्रशासनाने १२ अतिरिक्त बसांची व्यवस्था केली आहे. बस मार्ग क्रमांक ३१०, बीकेसी-२ आणि बीकेसी-३ या मार्गांवर प्रत्येकी चार अतिरिक्त बस सोडण्यात येणार आहेत. बेस्टच्या आकडेवारीनुसार, बीकेसी परिसरात सामान्य दिवशी १६ बस मार्गांवर १२५ बसांद्वारे १७६ फेऱ्या चालवल्या जातात. याशिवाय ‘चलो प्रीमियम’ अॅपआधारित १०४ बसही बीकेसी परिसरात उपलब्ध राहणार असून प्रवाशांच्या मार्गदर्शनासाठी अतिरिक्त कर्मचारी आणि निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, संप कायम राहिल्यास या अतिरिक्त व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

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Web Title: Best indefinite strike despite court ban only 32 buses on road mumbaikars face hardship

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Published On: Jun 19, 2026 | 11:22 AM

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