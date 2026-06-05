Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार; ‘बेस्ट’च्या पुनर्विकासाची तयारी सुरू; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai BEST Bus Depot Modernization Plan: फडणवीस सरकारने 'बेस्ट'च्या (BEST) पुनर्विकासासाठी एक मोठा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये २२ बस डेपोंचे आधुनिकीकरण केले जाईल, ७,००० नवीन बसेस ताफ्यात समाविष्ट केल्या जातील आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार (Photo Credit- X)

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार
  • ‘बेस्ट’च्या पुनर्विकासाची तयारी सुरू
  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश
मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी ‘बेस्ट’च्या (BEST) सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेच्या केंद्रस्थानी नागरिकांचे हित, कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास असला पाहिजे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. आपल्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत, त्यांनी संबंधित सर्व विभागांना पूर्ण पारदर्शकता आणि समन्वयाने काम करून लवकरात लवकर सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

पीपीपी (PPP) मॉडेलद्वारे विकास

या विकास प्रक्रियेदरम्यान ‘बेस्ट’च्या मालकीची जमीन विकली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्याऐवजी, ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) आणि दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलवर आधारित आर्थिक भागीदारांच्या मदतीने या जागांचा विकास केला जाईल; मात्र जमिनीची मालकी ‘बेस्ट’कडेच राहील. या योजनेअंतर्गत डेपो परिसराचा विकास दोन टप्प्यांत केला जाईल आणि भविष्यात बस ताफ्याचाही टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल.

डेपोमधील सुविधा

या पुनर्विकासाचा मुख्य उद्देश केवळ व्यावसायिक वापर नसून मुंबईकरांना सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. बस डेपोच्या आवारात संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी जागा आणि मराठी चित्रपटांसाठी विशेष चित्रपटगृहे (३००-४०० आसनक्षमता असलेली) उभारण्याचा विचार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याव्यतिरिक्त, ‘बेस्ट’ कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आधुनिक निवासी संकुलेही उभारली जातील.

‘BEST’ प्रवाशांसाठी गूड न्यूज! आता तिकीटासाठी नव्या ॲपची गरज नाही; Google Pay, PhonePe द्वारे थेट बुक करा ई-तिकीट

मुंबईतील २२ बस डेपो जागतिक दर्जाचे होणार

सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील धर्तीवर मुंबईतील १३२ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या २२ बस डेपोचे आधुनिकीकरण केले जाईल, अशी माहिती ‘बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी बैठकीत दिली. या उपक्रमात DBFOT (डिझाइन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर) मॉडेलचा वापर करून ७,००० नवीन बसेस, स्मार्ट ईव्ही (EV) चार्जिंग सुविधा, व्यावसायिक संकुले आणि सार्वजनिक पार्किंगची व्यवस्था यांचा समावेश असेल.

चेक नाका पॉइंट्सचे ‘ट्रान्सपोर्ट हब’मध्ये रूपांतर

मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी, दहिसर, मानखुर्द, मुलंड आणि ऐरोली यांसारख्या चेक नाका पॉइंट्सचा विकास प्रमुख ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ (वाहतूक केंद्रे) म्हणून करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसुविधा आणि शहराबाहेरून येणाऱ्या बसेससाठी पार्किंगची व्यवस्था निर्माण केली जाईल, ज्यामुळे खाजगी बसेसना शहरात प्रवेश करण्याची गरज उरणार नाही.

मुंबईची दुसरी ‘लाईफलाईन’ संकटात! बेस्टमध्ये 16 हजारांहून अधिक पदे रिक्त; अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वाहतूक सेवेवर परिणाम

Web Title: Mumbai best bus depot redevelopment cm devendra fadnavis orders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश
1

NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश

दारू दुर्घटनासंदर्भातील मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? फडणवीस सरकारने खुलासा करावा; काँग्रेसची मागणी
2

दारू दुर्घटनासंदर्भातील मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? फडणवीस सरकारने खुलासा करावा; काँग्रेसची मागणी

दौंड तालुक्यात भेसळयुक्त गुळाचा काळा धंदा, दारूसाठी परराज्यात पुरवठा; विनापरवाना गुऱ्हाळांवर कारवाईची मागणी
3

दौंड तालुक्यात भेसळयुक्त गुळाचा काळा धंदा, दारूसाठी परराज्यात पुरवठा; विनापरवाना गुऱ्हाळांवर कारवाईची मागणी

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग
4

महिन्यांपासून फरार असलेल्या आरोपीला अखेर अटक; आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाला वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी इंधन खर्च, जास्त बचत! भारतातील टॉप 5 मायलेज देणाऱ्या स्कूटर्स

कमी इंधन खर्च, जास्त बचत! भारतातील टॉप 5 मायलेज देणाऱ्या स्कूटर्स

Jun 05, 2026 | 10:33 PM
‘ऊस दिला, घाम दिला; आता न्याय न मिळाल्याने शेतकरी ‘जलसमाधी’च्या उंबरठ्यावर, ‘गोकुळ’च्या थकीत ऊस बिलासाठी संघर्ष तीव्र

‘ऊस दिला, घाम दिला; आता न्याय न मिळाल्याने शेतकरी ‘जलसमाधी’च्या उंबरठ्यावर, ‘गोकुळ’च्या थकीत ऊस बिलासाठी संघर्ष तीव्र

Jun 05, 2026 | 10:02 PM
Solapur ZP Wari Planning: वारी सेवेत तडजोड नाही, वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा; जि.प. अध्यक्ष दीपक वैद्य यांचे आदेश

Solapur ZP Wari Planning: वारी सेवेत तडजोड नाही, वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठल सेवा; जि.प. अध्यक्ष दीपक वैद्य यांचे आदेश

Jun 05, 2026 | 10:00 PM
३६० वन म्युच्युअल फंडकडून डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड लाँच

३६० वन म्युच्युअल फंडकडून डायनाएसआयएफ इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड लाँच

Jun 05, 2026 | 09:48 PM
Solapur Politics: सोलापुरात राजकीय वातावरण तापले! ‘६०० मतदारांची अदृश्य शक्ती आमच्या पाठीशी’; खा. धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा दावा

Solapur Politics: सोलापुरात राजकीय वातावरण तापले! ‘६०० मतदारांची अदृश्य शक्ती आमच्या पाठीशी’; खा. धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा दावा

Jun 05, 2026 | 09:45 PM
‘महाराष्ट्र फक्त मराठा समाजासाठीच आहे का?’ मराठा समाजासाठी आठ योजनांच्या घोषणेवर लक्ष्मण हाकेचा सरकारला सवाल

‘महाराष्ट्र फक्त मराठा समाजासाठीच आहे का?’ मराठा समाजासाठी आठ योजनांच्या घोषणेवर लक्ष्मण हाकेचा सरकारला सवाल

Jun 05, 2026 | 09:37 PM
Hockey U-18 Asia Cup: भले शाब्बास! भारताने पाकिस्तानला लोळवलं! हॉकीच्या मैदानावर मारली फायनलमध्ये धडक

Hockey U-18 Asia Cup: भले शाब्बास! भारताने पाकिस्तानला लोळवलं! हॉकीच्या मैदानावर मारली फायनलमध्ये धडक

Jun 05, 2026 | 09:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें