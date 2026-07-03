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Mumbai Rain Updates: मुंबई पावसाचा जोर कायम! तिन्ही मार्गावरील लोकल उशिराने; सखल भागांत पाणीच पाणी

Updated On: Jul 03, 2026 | 08:14 AM IST
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सारांश

Mumbai Rain: मुंबई आणि उपनगरांमध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम असून गुरुवारीही पहाटेपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. वाढत्या पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला असून नागरिकांना प्रवासात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Mumbai Rain Updates: मुंबई पावसाचा जोर कायम! तिन्ही मार्गावरील लोकल उशिराने; सखल भागांत पाणीच पाणी

Mumbai Rain Updates: मुंबई पावसाचा जोर कायम! तिन्ही मार्गावरील लोकल उशिराने; सखल भागांत पाणीच पाणी

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विस्तार
  • मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण आणि डोंबिवलीसह अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
  • पावसामुळे मध्य, हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल सेवा 10 ते 20 मिनिटे उशिराने धावत आहेत.
  • हवामान विभागाने पुढील काही तासांत मध्यम ते जोरदार पाऊस आणि काही ठिकाणी वादळी वाऱ्याचा इशारा दिला आहे.
Rain Updates: मुंबईत गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे. आज, गुरुवारी देखील मुंबईत पहाटेपासूनच पावसाला सुरुवात झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवलीसह अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढला आहे. तसेच नवी मुंबईत देखील पावसाची बॅटिंग सुरु आहे. याशिवाय, वाढत्या पावसाचा परिणाम रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते वाहतुकीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पावसामुळे मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील वाहतूक उशीराने सुरु आहे. तसेच, सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाल्याने आणि पावसामुळे दृष्टमानता कमी झाल्याने रस्ते वाहतूक देखील मंदावली आहे.

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वाहतूक उशीराने सुरु असल्याने नागरिकांचा खोळंबा

सकाळी कामावर जाणाऱ्या नागरिकांची घाई असते. अशातच, पावसाची रिपरिप आणि वाहतूक उशीराने सुरु असल्याने नागरिकांचा खोळंबा होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाज आता सत्यात उतरताना पाहायला मिळत आहे. पश्चिम उपनगर, पूर्व उपनगर आणि दक्षिण मुंबईसह संपूर्ण शहरात आजही जोरदार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. (फोटो सौजन्य: X)

मुंबईत मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता

सतत सुरु असलेल्या पावसामुळे आता वातावरणात देखील गारवा निर्माण झाला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही तासांत मुंबईत मध्यम ते जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच काही ठिकाणी वादळी वााऱ्यासह पावसाचा अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.

रेल्वे वाहतूकीवर पावसाचा परिणाम

मुंबईतील पावसाचा परिणाम आता रेल्वे वाहतूकीवर झाला आहे. मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल वाहतूक 10 ते 15 मिनिटे उशीराने सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच पश्चिम मार्गावरील लोकल गाड्या 15 ते 20 मिनिटे उशीराने सुरु असल्याचे सांगितलं जात आहे. त्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांचे हाल होत आहेत.

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हवामान विभागाने वर्तवला अंदाज

हवामान विभागाने आज मुंबईतील अनेक भागांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच ठाणे आणि पालघरसह रायगडमध्ये आज मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तसेच हवामान विभागाने मुंबई, कोकण, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील 4 दिवसांसाठी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. याशिवाय, मुंबईतील काही भागांमध्ये अतिवृष्टी होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. पुढील 72 तास मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

Web Title: Mumbai rain updates central western and harbour local train updates updates in marathi

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Published On: Jul 03, 2026 | 08:14 AM

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