शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pune News: पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘हमाली’ महागली! जादा पैसे मागितल्यावर कुलींवर होणार कारवाई

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे रेल्वे स्थानकावर सध्या सुमारे १६० कुली कार्यरत असून,प्रवाशांचे सामान सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

Pune News: पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘हमाली’ महागली! जादा पैसे मागितल्यावर कुलींवर होणार कारवाई

पुणे रेल्वे स्टेशन (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे स्थानकावरील हमाल दरांमध्ये वाढ
प्रशासनाने जारी केले नवे दर
प्रवाशांना आधीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार

पुणे: इंधन दरवाढ,तिकीट खर्च आणि रोजच्या महागाईने आधीच सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा होत असताना,आता पुणे रेल्वे स्थानकावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना महागाईचा आणखी एक फटका बसला आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकावरील कुलींच्या (हमाल) दरांमध्ये वाढ केली असून,नवे दर लागू केले आहेत.त्यामुळे आता स्थानकावर सामान वाहून नेण्यासाठी प्रवाशांना आधीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार असून प्रवास अधिक खर्चिक ठरणार आहे.

रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नवीन अधिकृत दरांनुसार,आता डोक्यावरून ३७ ते ४० किलोपर्यंत सामान वाहून नेण्यासाठी प्रवाशांना १०० रुपये द्यावे लागतील. तसेच, १६० किलोपर्यंत वजन वाहून नेणाऱ्या दोन चाकी हातगाडी आणि चार चाकी हातगाडीच्या सेवेसाठी प्रत्येकी १५० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.याशिवाय,आजारी किंवा शारीरिकदृष्ट्या अक्षम प्रवाशांना स्ट्रेचर किंवा खुर्चीद्वारे नेण्यासाठी दोन कुलींच्या सेवेकरिता १५० रुपये,तर चार कुलींच्या मदतीने सेवा घेतल्यास २०० रुपये मोजावे लागणार आहेत.

पुणे रेल्वे स्थानकावर सध्या सुमारे १६० कुली कार्यरत असून,प्रवाशांचे सामान सुरक्षितपणे पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.सध्याची वाढती महागाई, श्रमाचे स्वरूप आणि कुलींची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन ही दरवाढ करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.अधिकृत दरांपेक्षा जास्त पैसे मागणाऱ्या कुलींवर थेट निलंबनासह कडक दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा रेल्वे प्रशासनाने दिला आहे.

पुणे रेल्वे स्थानकाचा आता विस्तार होणार; अनेक आवश्यक सोयी-सुविधाही लवकरच मिळणार

पुणे रेल्वे स्थानकाचा आता विस्तार होणार

वाढत्या प्रवासी गर्दीचा विचार करून पुणे रेल्वे स्थानकाच्या विस्तारासाठी नवीन सहा प्लॅटफॉर्म बनवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता. आता या कामाला गती येताना दिसत आहे. पीएच-५३ अंतर्गत एकूण ४४ कोटी ९ लाख रुपयांच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पुणे स्टेशनवर नव्या आयलंड प्लॅटफॉर्मसह आवश्यक सोयी-सुविधा उभारणीच्या कामाला गती येताना दिसून येत आहे.

Pune Railway Station Security Alert: बापरे…!पुणे रेल्वे स्थानकांवर छुप्या कॅमेऱ्यांतून हेरगिरी? पुणे विभागात हाय अलर्ट

या योजनेत प्लॅटफॉर्म क्रमांक ७ व ८ साठी १० कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ६५० मीटर लांबीचा व १० मीटर रुंदीचा आयलंड प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. यामुळे या भागातील गाड्यांची हाताळणी अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच प्लॅटफॉर्म क्रमांक ९ व १० साठी १८ कोटी ३८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामामध्ये ७५० मीटर लांबीचा व १२ मीटर रुंदीचा प्लॅटफॉर्म उभारण्याबरोबरच ४०० मीटर सीओपी, दोन स्वच्छतागृह ब्लॉक आणि १० पाणी स्टँड उभारले जाणार आहेत. या सुविधांमुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी सेवा मिळणार आहे.

Web Title: The central railway administration increased rates for porters hamals pune station

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित
1

केतन अग्रवालच्या मृत्यूची खिल्ली उडवणे पडलं महागात; महिला डॉक्टरला पाच वर्षांसाठी केले निलंबित

पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी; पंकजा मुंडे
2

पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी; पंकजा मुंडे

प्रार्थनेला आले यश! पुण्याच्या जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेला रानगवा; झाली यशस्वी ‘घरवापसी’
3

प्रार्थनेला आले यश! पुण्याच्या जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेला रानगवा; झाली यशस्वी ‘घरवापसी’

PMRDAचा मोठा निर्णय: ६०० गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी पुढील २५ वर्षांचा नवा स्ट्रक्चरल प्लान तयार होणार
4

PMRDAचा मोठा निर्णय: ६०० गावांच्या सुनियोजित विकासासाठी पुढील २५ वर्षांचा नवा स्ट्रक्चरल प्लान तयार होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News: पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘हमाली’ महागली! जादा पैसे मागितल्यावर कुलींवर होणार कारवाई

Pune News: पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘हमाली’ महागली! जादा पैसे मागितल्यावर कुलींवर होणार कारवाई

Jul 03, 2026 | 02:35 AM
पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या-चौथ्या ट्रॅकच्या अहवालातील त्रुटी दुरुस्त करा; खासदार बारणेंची मागणी

पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसऱ्या-चौथ्या ट्रॅकच्या अहवालातील त्रुटी दुरुस्त करा; खासदार बारणेंची मागणी

Jul 03, 2026 | 12:30 AM
‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट

‘कारच्या वायपर’चा शोध लावला होता या महिलेने! ही आहे‘मेरी अँडरसन’ यांच्या क्रांतिकारी शोधाची गोष्ट

Jul 02, 2026 | 11:46 PM
कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!

कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!

Jul 02, 2026 | 11:34 PM
नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

Jul 02, 2026 | 11:18 PM
किया इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी! जून महिन्यात २४,५५२ गाड्यांची विक्री करत नोंदवला नवा उच्चांक

किया इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी! जून महिन्यात २४,५५२ गाड्यांची विक्री करत नोंदवला नवा उच्चांक

Jul 02, 2026 | 10:16 PM
‘२०१९ मध्ये प्रेमभंग झाला, त्यानंतर आम्ही दुसरं लग्न केलं’; उद्धव ठाकरेंबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची मिश्कील टिप्पणी

‘२०१९ मध्ये प्रेमभंग झाला, त्यानंतर आम्ही दुसरं लग्न केलं’; उद्धव ठाकरेंबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची मिश्कील टिप्पणी

Jul 02, 2026 | 09:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा