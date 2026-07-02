गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू; नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप

Updated On: Jul 02, 2026 | 08:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोनम डोंगरे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तसेच रिचा मिश्रा यांना यांना फोर्टीज रूग्णालयात शिफ्ट करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या प्रकरणी महिलेच्या नातेवाईकांनी पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू; नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप

चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती महिलेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू; नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी मुंबई / सिद्धेश प्रधान : ऐरोली येथील नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या राजमाता जिजाऊ रूग्णालयात रिचा मिश्रा आणि सोनम डोंगरे या दोन गर्भवती महिला प्रसूतीसाठी सोमवारी (दि.30) दाखल झाल्या होत्या. या दोन्ही महिला आठ महिन्यांच्या गर्भवती असल्याने त्यांचा गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच प्रिमॅच्युअर प्रसूती होऊन त्यांच्या अर्भकाच्या प्रकृतीमध्ये दोष राहू नये याकरिता सर्वसाधारणपणे अशा गर्भवती महिलांना देण्यात येणारे इंजेक्शन त्यांना देण्यात आले होते.

या इंजेक्शननंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने वाशी येथील नमुंमपा सार्वजनिक रूग्णालयात बुधवारी (दि.1) शिफ्ट करण्यात आले होते. मात्र, यामधील सोनम डोंगरे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तसेच रिचा मिश्रा यांना यांना फोर्टीज रूग्णालयात शिफ्ट करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या प्रकरणी महिलेच्या नातेवाईकांनी पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. आयुक्तांनी पाच सदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे.

तथापि, सोनम डोंगरे यांच्या मृत्यूच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या सर्व रूग्णालयांमध्ये सदर इंजेक्शनचे डोस तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांचे सूचनेनुसार देण्यात आले आहेत. इंजेक्शन्सची तपासणी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश म्हात्रे हे वाशी सार्वजनिक रूग्णालयामध्ये उपस्थित असून, सर्व गोष्टींची बारकाईने माहिती घेत आहेत.

चौकशी समिती स्थापन

याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमलेली असून त्यामध्ये जेजे रूग्णालयाचे विभागप्रमुख, नवी मुंबई स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ सोसायटीचे सदस्य आणि नमुंमपा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत. ही समिती या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार असून या समितीस सत्वर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे सूचित करण्यात येत आहे.

आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने या दोन्ही घटनांकडे अत्यंत संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने पाहिले जात असून, महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी चौकशीचे व कार्यवाहीचे आदेश दिलेले आहेत.

Wai News : वाईतील धोम धरण परिसरात विनापरवाना दूध वाहतूक करणाऱ्या ६ वाहनांवर अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई

Web Title: Pregnant woman dies during delivery after being administered wrong injection incident in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त
1

Mumbai News: सहा खाद्य आस्थापनांचे परवाने निलंबित! एफडीएच्या विशेष धडक मोहिमेत ३४.८७ लाखांचा गुटखा जप्त

Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ
2

Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ

Mumbai News: ‘आणखी किती संधी द्यायची?’ मुंबईतील खड्ड्यांवरून उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारलं
3

Mumbai News: ‘आणखी किती संधी द्यायची?’ मुंबईतील खड्ड्यांवरून उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारलं

मेट्रोसारखी सुरक्षा लोकलमध्ये राबवणे कठीण! प्रशासन सतर्क सीसीटीव्ही वाढवण्यावर भर; आव्हानांवर मात करण्याचा पोलिसांचा भर
4

मेट्रोसारखी सुरक्षा लोकलमध्ये राबवणे कठीण! प्रशासन सतर्क सीसीटीव्ही वाढवण्यावर भर; आव्हानांवर मात करण्याचा पोलिसांचा भर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Jul 02, 2026 | 10:14 AM
RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

Jul 02, 2026 | 10:12 AM
वडिलांनी अर्ध्यातच सोडली साथ! ‘द अलायन्स’मधून Ravi Kishan यांची एक्झिट; मुलगी रिवाला एकटं सोडताना भावूक झाला अभिनेता, VIDEO पाहा

वडिलांनी अर्ध्यातच सोडली साथ! ‘द अलायन्स’मधून Ravi Kishan यांची एक्झिट; मुलगी रिवाला एकटं सोडताना भावूक झाला अभिनेता, VIDEO पाहा

Jul 02, 2026 | 10:04 AM
Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

Jul 02, 2026 | 10:03 AM
‘पहिले बॉल तर…, तू धावला का…?’ इशान किशन शून्यावर रनआउट अन् अभिषेक संतापला, Video Viral

‘पहिले बॉल तर…, तू धावला का…?’ इशान किशन शून्यावर रनआउट अन् अभिषेक संतापला, Video Viral

Jul 02, 2026 | 09:59 AM
Ketan Agrawal Muder Case: चेतन-सियाचा राजस्थानला शिफ्ट होण्याचा होता प्लॅन? चेतनच्या मित्रांचा खळबळजनक खुलासा

Ketan Agrawal Muder Case: चेतन-सियाचा राजस्थानला शिफ्ट होण्याचा होता प्लॅन? चेतनच्या मित्रांचा खळबळजनक खुलासा

Jul 02, 2026 | 09:58 AM
१० मिनिटांमध्ये बनवा महागड्या हॉटेलमध्ये मिळणारे Lemon Coriander Soup, थंड वातावरणात घ्या पौष्टिक पदार्थ खाण्याचा आनंद

१० मिनिटांमध्ये बनवा महागड्या हॉटेलमध्ये मिळणारे Lemon Coriander Soup, थंड वातावरणात घ्या पौष्टिक पदार्थ खाण्याचा आनंद

Jul 02, 2026 | 09:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा