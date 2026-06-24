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मोठी बातमी ! राज्यातील 17 IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; रविंद्र सिंघल आता ACB प्रमुख

Updated On: Jun 24, 2026 | 07:53 AM IST
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सारांश

नागपूर हे मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडून विशेष अपेक्षा आहेत. त्यांना व्हीआयपी सुरक्षा, प्रमुख राजकीय कार्यक्रम आणि संवेदनशील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्याचा व्यापक अनुभव आहे.

मोठी बातमी ! राज्यातील 17 IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; रविंद्र सिंघल आता ACB प्रमुख

मोठी बातमी ! राज्यातील 17 IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; रविंद्र सिंघल आता ACB प्रमुख

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विस्तार

मुंबई : महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाने १७ वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे मुख्यमंत्री शहर असलेल्या नागपूरची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नागपूरचे माजी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल यांची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नागपूर हे मुख्यमंत्र्यांचे शहर असल्याने विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडून विशेष अपेक्षा आहेत. त्यांना व्हीआयपी सुरक्षा, प्रमुख राजकीय कार्यक्रम आणि संवेदनशील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्याचा व्यापक अनुभव आहे. पोलिस महासंचालक (न्यायिक आणि तांत्रिक) संजय वर्मा यांना पोलिस महासंचालक पदावर पदोन्नती देऊन पोलिस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळात बदली करण्यात आली आहे. दरम्यान, महासंचालक (पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ) अर्चना त्यागी यांच्याकडे आणि न्यायिक तांत्रिक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, गृह मंत्रालयाने इतर १३ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या आहेत. त्याच क्रमाने, वाशिमचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नवदीप अग्रवाल यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीत पदोन्नती देऊन राज्यपालांचे सहाय्यक म्हणून नवीन पदस्थापना देण्यात आली आहे.

218 वरिष्ठ निरीक्षकांना पदोन्नती

महाराष्ट्र गृह मंत्रालयाने राज्यभरातील २१८ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना सहाय्यक पोलिस आयुक्त (एसीपी) पदावर पदोन्नती देणारा एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. यामध्ये शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनघा सातवसे, मानखुर्दच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधू घोरपडे, शिवाजी पार्कचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विलास दातिर आणि मुंबई शहराचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र अडाणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राज्यभरातील ४१ सहाय्यक पोलिस आयुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

पुणे पोलिस दलातही केला होता बदल

पुणे पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी नुकतेच दिले. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानुसार शहरातील १८ पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. कोथरूड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीप देशमाने यांची फरासखाना पोलीस ठाण्यात बदली करण्यात आली आहे.

फरासखाना पोलीस ठाण्यातील गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अरुण घोडके यांची कोथरूड पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डेक्कन पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गिरीशा निंबाळकर यांची काळेपडळ पोलीस ठाण्यात नेमणूक करण्यात आली आहे.

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Web Title: Transfer of 17 ips officers in maharashtra

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Published On: Jun 24, 2026 | 07:53 AM

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