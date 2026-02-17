सॅम मेंडिसच्या चित्रपटातून Farhan Akhtar चे हॉलीवूडमध्ये पदार्पण, Amul India ने मजेशीर टॉपिकलद्वारे केलं सेलिब्रेशन

बॉलिवूड अभिनेता फरहान अख्तर आता हॉलीवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात ते भारतरत्न सन्मानित आणि दिग्गज सितारवादक Pandit Ravi Shankar यांची भूमिका साकारणार आहेत. पंडित रवि शंकर यांनी भारतीय शास्त्रीय संगीत पाश्चात्य जगात पोहोचवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या संगीताचा प्रभाव जॉर्ज हॅरिसनवरही पडला, ज्यामुळे प्रसिद्ध बँड The Beatles यांच्या संगीतामध्ये भारतीय सूरांचा समावेश झाला.
हा चित्रपट प्रकल्प The Beatles – A Four-Film Cinematic Event या मालिकेचा भाग आहे. या घोषणेनंतर Farhan Akhtar यांच्या करिअरमधील हा मोठा टप्पा सर्वत्र चर्चेत आला आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे की फरहान त्यांच्या हॉलीवूड पदार्पणात हा महत्त्वपूर्ण संगीतकार कसा साकारणार आहेत.
या आनंदाच्या प्रसंगी Amul India नेही आपल्या खास शैलीत शुभेच्छा दिल्या. अमूलने एक मजेदार चित्रांकन प्रसिद्ध केले असून त्यामध्ये फरहान अख्तर याला पंडित रवि शंकर यांच्यासोबत हातात सितार घेतलेले दाखवले आहे. त्यासोबत अमूलची प्रसिद्ध टॅगलाइन होती — “Sitar Turn for Farhan”.
अमूल इंडियाने लिहिले, “Amul Topical: अभिनेता-दिग्दर्शक फरहान अख्तर बीटल्सच्या बायोपिकमध्ये रवि शंकर यांची भूमिका साकारत हॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणार आहेत!”
या सन्मानाने आनंदित होऊन फरहान अख्तरने हा टॉपिकल आपल्या सोशल मीडियावर शेअर करत अमूल टीमचे आभार मानले आहेत. त्याने सांगितले की अमूलने त्याच्या हॉलीवूड डेब्यूचे आपल्या खास शैलीत सेलिब्रेशन केल्याबद्दल ते मनापासून कृतज्ञ आहेत.
पंडित रवि शंकर यांसारख्या जागतिक कीर्तीच्या कलाकाराची भूमिका साकारणे हे फरहान याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाला अधिकच विशेष बनवते. रवि शंकर यांनी बीटल्ससोबत काम करत भारतीय शास्त्रीय संगीत पाश्चात्य श्रोत्यांपर्यंत पोहोचवले. या प्रकल्पाचे दिग्दर्शन Sam Mendes करत असून, संगीताच्या इतिहासावर आधारित या कथेबाबत प्रेक्षकांची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
