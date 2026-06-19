Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी ९०० कोटींची तरतूद

डुडी म्हणाले, “पुणे ग्रँड टूरच्या पहिल्या पर्वासाठी आठ तालुक्यांमध्ये ४३७ किलोमीटर रस्ते विकसित करण्यात आले होते. आता दुसऱ्या पर्वात ११ तालुक्यांतील एकूण १,०९९ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी ६६२ किलोमीटर रस्त्यांचे नव्याने बांधकाम होणार आहे.”
या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ३६२ कोटी रुपये, पीएमआरडीएकडून २४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय पुणे महापालिका हद्दीतील ८५ किलोमीटर आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील ३५ किलोमीटर रस्त्यांचेही नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे काही रस्त्यांची कामे करता न आल्यास जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रस्त्यांच्या कामांसाठी महिनाअखेर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून जुलैमध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात केली जाणार आहे. नोव्हेंबरअखेर सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
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पर्यटनाला चालना देणारे नवे मार्ग
दुसऱ्या पर्वासाठी जुन्नर–राजगुरुनगर आणि आळंदी–लोणावळा हे दोन नवे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. या मार्गांमुळे नैसर्गिक आणि धार्मिक पर्यटनस्थळांना जोडणी मिळणार आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या आदिवासी पट्ट्यातील तालुक्यांनाही या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. रस्त्यांची उभारणी केवळ स्पर्धेच्या मार्गापुरती मर्यादित न राहता गावांना थेट राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. पहिल्या पर्वात १४८ गावांना नव्या रस्त्यांची सुविधा मिळाली होती, तर दुसऱ्या पर्वानंतर एकूण ३३१ गावे या रस्ते जाळ्याशी जोडली जाणार आहेत.
जैवपर्यटन स्थळांचाही विकास
रस्त्यांच्या कामांसह जिल्ह्यातील जैवपर्यटन स्थळांच्या विकासालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी १४ ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून त्यांचा विकास वन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.
खोदाई झालेले रस्ते पुन्हा दुरुस्त होणार
पहिल्या पर्वासाठी पुणे शहरात विकसित करण्यात आलेल्या काही रस्त्यांची विविध कामांसाठी खोदाई करण्यात आली आहे. संबंधित कंत्राटदारांकडून हे रस्ते पुन्हा पूर्ववत करून घेतले जाणार आहेत. तसेच दुसऱ्या पर्वातील मार्गांवर दूरध्वनी, गॅस, वीज, पाणीपुरवठा आणि ऑप्टिकल फायबर यांसाठी आवश्यक केबल व डक्ट टाकण्याची कामे सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.
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स्पर्धेला उन्नत मानांकन
गतवर्षीच्या स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग महासंघाने (UCI) २.२ मानांकन दिले होते. या स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण २० देशांमध्ये झाले असून तब्बल ६१ कोटी प्रेक्षकांनी ते पाहिले होते. यंदा स्पर्धेचे मानांकन वाढवून २.१ करण्यात आले असून त्यामुळे आंतरखंडीय सायकलपटूंनाही स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.